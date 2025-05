Fundador, entre lo antiguo y lo moderno

Mi padre era de coñac. En aquellos años todo era coñac aunque estaban equivocados. Mi padre bebía brandy porque le gustaban los hechos en Andalucía y no en la región francesa de Cognac, que es donde los hacen. El coñac es solo un tipo de brandy. Pues mi padre bebía brandy hasta el día en que nací. El parto no fue fácil. Salí con fórceps y, allí mismo en el paritorio, prometió que si todo salía bien no volvería a probar una copa de brandy. Y eso hizo hasta el día que cumplí 18 años. En mi fiesta, y de forma solemne, anunció a todo el mundo que 18 años eran suficientes y que volvía al brandy. Y eso hizo con mucha salud.

Recordaba estas vaguedades de la vida, pero que construyen tu relato, en la caseta de Fundador en la Feria de Jerez. El evento pasa por ser el mejor de Andalucía, pero solo este comentario ya puede recibir críticas y reproches, ante las de Sevilla o el mismo Rocío, o las centenares de ferias que se hacen en la comunidad andaluza. La de Jerez tiene las dimensiones perfectas para ser manejable y divertida. Y abierta. Eso es lo que me recordaba María Eugenia Herrera, directora de Enoturismo del Grupo Emperador, propietaria de Fundador y Terry, entre otras. “En Jerez no hace falta venir con la invitación personal de una caseta o ser amigo de alguien. Aquí todo el mundo es bienvenido”.

Claro que si la invitación, en este caso, viene de Ángel Piña, el hombre de Fundador en la tierra, las cosas son más sencillas. Su obsesión en estos momentos como directivo es que su brandy se convierta en joven y contemporáneo. El objetivo es envidiable. Solo ser perseverante le puede conducir al éxito. Pero, de antemano, hay que reconocer que no lo tiene fácil. Es una cuestión de memoria y de cambios generacionales. La marca que él representa tiene relatos diferentes según edades. A los de mi edad nos traslada a la niñez y eso parece antiguo. Podríamos decir 'vintage', que sonaría mejor, aunque también a cuando Mecano se iba a Nueva York “con la botella de Fundador”. Los de 40 años, por otro lado, no tienen una idea tan fundamentada. Ni siquiera vieron los dibujos de Don Pedrito, ni escucharon aquel “está como nunca”, en referencia al entonces coñac. Los más jóvenes, es cierto, sin referencias marcadas, podrían tener una mayor predisposición al producto que, por otro lado, tiene una enorme calidad.

De ello se han encargado en los últimos años los estrategas de la marca. En estos momentos, Fundador es un brandy con 150 años de historia, con el reconocimiento de ser el primero, de ahí su nombre, que comercializa botellas de 12, 15, 18 y 30 años, que tiene otra línea sin tanta reserva y que busca encandilar al mundo de la coctelería y a los jóvenes con mezclas refrescantes como son soda de pomelo, zumo de lima o 'ginger beer'.

La jovialidad con la que Ángel Piña habla de Fundador es contagiosa. Es su mejor publicista. Todos saben que no es fácil, pero la determinación existe. Y es evidente que explicar la historia que hay detrás de cada uno de los néctares que contiene una botella, convence. El envidiable trabajo de conectar la tradición con el presente y con el futuro.