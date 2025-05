En la ciudad, ni matojos ni gallinas

Contenedores inteligentes en Girona / El Periódico

Si me gustasen los matojos, viviría en el campo. Uno vive en la ciudad precisamente para no compartir hábitat con hierbajos, gallinas, tractores, campos de trigo y caca de vaca. Lo mío son los coches, el asfalto, la línea 4 del bus, semáforos y un bar en cada esquina, las cacas, caninas y gracias. Al ayuntamiento de mi ciudad le ha dado por no eliminar las malas hierbas que crecen por las calles, según dicen, para “promover la biodiversidad”. No sé qué falta nos hace la biodiversidad en la ciudad, quien quiera puede ir al bosque a admirarla en todo su esplendor. Dejar que la ciudad se convierta en un campo de matojos es como asfaltar el campo y poner semáforos entre los pinos. Cada cosa en su sitio, hagan el favor.

Ahora se entiende por qué llaman inteligentes a los nuevos contenedores que han convertido Girona en un estercolero: listos como son, esos cacharros colaboran con el ayuntamiento en su anhelo de transformar la ciudad en un paraje campestre. Hace poco, en mi barrio, una colonia de medio centenar de gaviotas se estaban dando un festín gracias a las basuras que inundan la calle, lo que nos sirvió a los vecinos para estudiar el comportamiento de estos bichos y admirar su inteligencia: hay que ver cómo se las arreglan para abrir las bolsas y devorar su contenido, y eso que no tienen manos. Fue como ver en directo un programa de Rodríguez de la Fuente. Los vecinos esperamos ya la llegada de las primeras manadas de ratas, que no han de tardar, para estudiar 'in situ' la batalla entre aves y roedores para hacerse con los despojos. Con la llegada del calor, llegarán también epidemias, las cuales, lejos de molestarnos, nos permitirán analizar la evolución de los gérmenes, que no dejan de ser animales. Chiquitos, pero animales, así que tienen todo el derecho a ser protegidos en una ciudad tan biodiversa.

En Girona tenemos mala suerte, la inteligencia se la han quedado los contenedores y no han dejado ni pizca para los gobernantes. Tendríamos que poner de alcalde a un contenedor, así saldríamos ganando. No hace falta ni siquiera que sea uno de los inteligentes, un contenedor de los tontos de toda la vida alberga en su interior más entendimiento que el que hay en la cabeza del alcalde y de sus biodiversos concejales, sumados todos.