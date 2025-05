DGAIA y Gran Hermano

¿Son los hijos de los padres, del Estado o de quién? No es pregunta retórica. El runrún con la DGAIA no es de ahora. Hace años que circulan historias dickensianas. Menores arrancados de los brazos de sus “malas madres” que luego iban a parar a centros donde, lejos de estar mejor atendidos, quedaban expuestos a abusos inconfesables. Niños que se escapaban y nadie les buscaba. Dinero público entrando en siniestros bolsillos privados. Etc.

La demolición controlada de la DGAIA por parte del Govern es una buena noticia… pero no tan buena como podría ser si se hubiese hecho antes. ¿Por qué no se pudo hacer antes? Se me ocurren tres teorías. La primera, que cuando las mayorías y los gobiernos penden de un hilo, tienen que elegir cuidadosamente dónde pisan y qué alfombras levantan. La segunda, que cuando en un territorio mandan los mismos mucho tiempo, demasiado tiempo, surgen focos de vicio administrativo -por expresarlo de la forma más neutra posible- muy difíciles de extirpar. Llega un momento en que las corruptelas e irregularidades ya ni siquiera requieren de una connivencia política explícita. Basta con que en determinados núcleos de decisión esté enquistada cierta gente 'de toda la vida'. O con que los 'no tan de toda la vida' que van llegando, lo hagan con ánimo más de 'ahora me toca a mí' que regenerador.

Pero la teoría que más me asusta es la tercera, que conecta con la primera frase de este artículo. Los hijos, ¿de quién son? ¿Quién y por qué decide qué es mejor para ellos, desde con quién tienen que vivir, hasta a qué edad tiene que ser legal una transición de género? Los servicios sociales están para suplir las carencias de las familias desestructuradas, no para desestructurarlas todavía más, o para intervenirlas salvajemente en nombre de síndromes del Gran Hermano. La cara oscura de la DGAIA no habría podido llegar tan lejos sin todo eso que hasta ahora no se podía ni decir. Aunque fuera dejando un espantoso reguero de desgracia a su paso.