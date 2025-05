Cuidar y reparar el sistema

Fachada de la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

La red de pederastia que se tejió en torno a una menor protegida ha puesto el foco en el sistema de protección de menores en Catalunya. La niña tenía 12 años cuando se iniciaron las agresiones y aún vivía con su madre, enferma. Un año más tarde entró en un centro de acogida y no fue hasta pasados unos meses cuando los educadores que la atendían detectaron que algo iba mal. La noticia ha actuado como la gota que colma el vaso de las irregularidades y fallos en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Los problemas no son nuevos; algunos venían denunciándose desde hace años. Ante la variedad, amplitud y trascendencia de la problemática, el Govern ha decidido actuar con contundencia y emprender una remodelación profunda del sistema de protección de la infancia. El reto es mayúsculo. Una sociedad que descuida a sus menores nunca podrá ser justa ni igualitaria.

En estas páginas se han ido desvelando los principales problemas de la DGAIA. Un presupuesto insuficiente, con precarización de los equipos y un uso dudoso de los recursos se apuntan como problemas capitales. La externalización de servicios no siempre con todas las garantías ni la transparencia obligada ha provocado negligencias y sospechas sobre el uso de fondos públicos y la falta de control sobre esta red también ha ahondado la descoordinación entre diferentes organismos. Pero abogar por una internalización y funcionarización general de los servicios ni es viable ni se puede defender como el eje de cualquier solución, cuando son evidentes los errores internos enquistados en el organismo público que debía gestionar la red de centros colaboradores.

En una década, la cifra de menores que viven en centros tutelados se ha duplicado, pero el sistema de acogida no se ha redimensionado, lo que ha supuesto una clara deficiencia presupuestaria y una sobreocupación de los centros. Por el contrario, las acogidas en familias han decrecido. En buena parte, debido a que el 41% de los niños que viven en centros han migrado solos y tienen más dificultades para ser amparados en casas particulares.

Ante este panorama, el Govern de Salvador Illa ha optado por una solución estructural. La DGAIA desaparece y se crea la Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). Como su nombre indica, se pretende incidir en una protección «más ágil y eficiente» de los menores y prevenir las violaciones de sus derechos. El nuevo organismo no podrá gestionar prestaciones económicas ni concertar plazas en los centros de menores, lo que alejará la posibilidad de presuntas irregularidades. Dos organizaciones externas fiscalizarán el sistema de protección. Entre otras medidas, se creará un área específica para jóvenes migrantes solos, se trabajará en la prevención de abusos en redes sociales y se ahondará en un plan para aumentar el número de familias acogedoras.

El desafío es enorme, huelga decirlo. Por ello cabría esperar un ejercicio de responsabilidad colectivo. Cargar sobre el sistema de protección de menores sin reconocer todo el trabajo hecho es hacer el juego a quienes consideran que la administración no debería intervenir en los casos de abandono o disfunciones familiares, desde un planteamiento ultraliberal, desde el rechazo a algún perfil específico de menores, sobre todos los migrantes, o desde un punto de vista que solo tiene en cuenta la justicia juvenil y no la atención social. Pero el sistema de atención de menores ha sufrido un deterioro profundo, del que ningún partido que haya tenido responsabilidad de gobierno durante hace más de una década puede sentirse ajeno. Es mucho lo que está en juego. No solo la vida de miles de niños, también nuestro modelo de sociedad. Procurar el bienestar de todos los menores es el mejor modo de apuntalar la convivencia y la prosperidad del futuro.