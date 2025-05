Wook-Jin Chang, responsable de las oenegés en la ONU: "En 2050 mis nietos podrían ser borrados por algún desastre natural"

Wook-Jin Chang, jefe de la división de ONG's de Naciones Unidas. / Jordi Cotrina

Naciones Unidas cumple 80 años sin haber librado al mundo de conflictos regionales, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos fundamentales. Lo sabe de primera mano el surcoreano Wook-Jin Chang, antes jefe de oficina del exsecretario general Ban Ki-moon y hoy responsable de las 6.500 oenegés acreditadas en la ONU de António Guterres. Pero al diplomático, como señaló en el Palau Macaya de la Fundació ‘la Caixa’, le preocupa la crisis climática, que nos afectará –y mucho– a todos.

¿Quién llama con más urgencia a su puerta?

Las oenegés encargadas de velar por los derechos de los niños, aunque en general, después de la pandemia, las fuentes de financiación han disminuido drásticamente para todos.

Creí que me diría "las oenegés que operan en Gaza".

La crisis de Gaza es muy importante, pero hay crisis en Yemen, Myanmar, Ucrania, Sudán del Sur, Líbano, Libia, la República Democrática del Congo.

"La crisis de Gaza es importante, pero hay crisis en Yemen, Myanmar, Ucrania, Sudán del Sur, Libia y la República del Congo"

No se moja, señor Chang.

Desgraciadamente, no puedo hacer comentarios al respecto.

El secretario general, António Guterres, acaba de decir que solo les llega "una cucharadita".

Como miembro del personal de Naciones Unidas, todo lo que diga el secretario general es aceptado universalmente.

¿La prudencia va con el cargo o con su carácter?

Va con el cargo. Cuando trabajaba con Ban Ki-moon visité varias veces Gaza y conozco los problemas sobre el terreno, pero necesitaría un permiso especial para emitir una opinión propia.

"Cuando le preguntaban a Ban Ki-moon para qué queremos a la ONU, respondía: 'Piensen en un mundo sin ella'"

La ONU tiene fama de inoperante en la resolución de conflictos.

Los medios de comunicación solían preguntar al señor Ban Ki-moon: "¿Para qué necesitamos a la ONU?". Y él respondía: "Piensen en un mundo sin ella". Si no existiese, solo habría conversaciones bilaterales o en pequeños grupos. Naciones Unidas permite un marco para que todos los países hablen de sus temas con un enfoque multilateral.

No se da un paso si la luz verde de China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no trabajan en la misma longitud de onda. Pero la diplomacia ha funcionado: no ha habido una tercera guerra mundial. Sin embargo, la situación ha cambiado dramáticamente, se ha pasado de 51 estados miembro a 193. Guterres ha lanzado la iniciativa 'ONU80', un plan de modernización del sistema de Naciones Unidas, que propone reformas estructurales para hacerla más ágil y efectiva.

"Mi hija adolescente me dijo recientemente: 'No quiero tener hijos, papá'. No sabe cómo será el mundo cuando nazcan"

Mientras, ¿dónde está hoy el infierno contemporáneo?

Mi hija adolescente me dijo recientemente: "No voy a tener hijos, papá". Nos sabe cómo será el mundo cuando nazcan. Abordar el cambio climático es crucial para que no se produzca una guerra generalizada. Y no se trata ya de calentamiento global, ¡estamos hirviendo globalmente! En 2050 mis nietos podrían ser borrados por algún desastre natural. Existen múltiples conflictos que podrían ser catastróficos, cierto, pero tenemos que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y estamos muy atrasados.

"Abordar el cambio climático es crucial para que no se produzca una guerra generalizada"

¿Añora los tiempos en el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur?

Más de 20.000 efectivos de las tropas norteamericanas siguen estacionados en Corea del Sur, porque aún estamos en confrontación con Corea del Norte, y trabajé estrechamente con Washington, con las administraciones Bush y Obama, para mantener un diálogo inter coreano. Cuando abandoné Exteriores, todo el mundo me decía: "¿Por qué te vas a Naciones Unidas? Solo oirás quejas". Y lo cierto es que he ampliado perspectivas, he cambiado como persona, soy más feliz.

Lejos de Kim Jong-un. Aunque últimamente no está tan amenazante.

No puedo significarme, disculpe.

Trump ha dicho que Seúl tiene que pagar más por el estacionamiento de sus tropas.

El 3 de junio se celebrarán elecciones presidenciales en Corea del Sur.

A esperar. ¿Cómo se las apaña para atender a 6.500 oenegés acreditadas?

Y tenemos más de mil nuevas solicitudes... Desde el principio quise hacer una política de puertas abiertas. Cualquier oenegé del mundo es bienvenida. Escuchar me ayuda a entender. Mi poder es limitado, pero conozco a personas que pueden ayudar. Soy una especie de 'facilitador'.

Entiendo. ¿Por qué cuesta tanto tener la fiesta en paz?

La diplomacia multilateral ha funcionado, créame. Se ha evitado una Tercera Guerra Mundial. Aunque, naturalmente, no es suficiente.