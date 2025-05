Llevar camisetas de bandas de las que no sabes nada

Productos oficiales del 'merchandising' de Taylor Swift y su 'The Eras Tour' / REUTERS/Edgar Su

Me he dejado atrapar por ‘Flipside’, documental (de Chris Wilcha) estrenado en Filmin que nos acerca a una vieja tienda de discos de New Jersey, atiborrada y polvorienta, un almacén para ratas de fonoteca atropellado por el tren de la historia. El filme va más allá y habla de proyectos fallidos, crisis de mediana edad y referentes generacionales.

Aparecen tipos cincuentones que hablan de las reliquias de su vida. Uno de ellos abre un armario lleno de cajas con carnets caducados, revistas de rock antiguas, blocs con notas peregrinas, ‘pongos’. Objetos que no ha visto en treinta años y que se niega a tirar a la basura. Otro, muy serio, confiesa: “Siento que, si tiro mis camisetas de los 90, esa parte de mí desaparece”. Esas ‘t-shirts’ con nombres de bandas, que nunca te vas a volver a poner (ya ni te entran) y que sabes que están ahí, en un sitio seguro. El hombre añade una reflexión que he dudado trasladar a este artículo por su bajo calado poético: “Es como los niños pequeños, que a veces no quieren hacer caca porque creen que es parte de su cuerpo”.

Bueno, no es la clase de metáfora que me gusta invocar, pero resulta bastante concluyente. Sí, sé de qué me hablan: conservo camisetas que jamás me volveré a poner y que no voy a tirar ni a punta de pistola. De Iggy Pop, David Bowie, King Crimson, Pixies, Portishead, Public Enemy, festivales de Reading y Glastonbury… Hasta una de Deep Purple de 1987, de mi yo más juvenil, que me puse el año pasado para ir a ver al grupo en el Rock Fest. Franelas ajadas llenas de significado. Sí, tal vez sigan siendo parte de mí.

Y pienso en los veinteañeros y adolescentes actuales que lucen camisetas de bandas de rock de otro tiempo. Jamás sabrán lo que esos nombres han significado para nosotros, pero su aura los captura. ¿Todo se empezó a joder cuando Justin Bieber salió con una ‘t-shirt’ de Nirvana, un grupo martirizado, que encarnó lo contrario al postureo? Todas esas camisetas de Motörhead, AC/DC o Ramones compradas en H&M. Te dan ganas de preguntarles qué saben de esas bandas, de su discografía.

Pero esos nombres se han convertido en marcas, símbolos. Podría parecer que ahí hay un guiño, un puente, de una generación a otra, pero produce un efecto contrario: nos irrita que jueguen de modo frívolo con las figuras sacras, nos recuerda que el rock se ha convertido en un atrezo de la moda y dudamos que ellos guarden en el armario esas camisetas dentro de treinta años. Pero cada quinta debe tener sus códigos y, al fin y al cabo, ese brote de ira nos recuerda que estamos vivos.