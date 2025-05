El futuro de Europa

Las banderas de China y la Unión Europea, en una imagen de archivo. / Shutterstock

En tres meses Trump ha iniciado una auténtica revolución ultraconservadora que pretende derribar el viejo orden mundial y construir uno de nuevo a su medida. Es un objetivo exagerado, incluso para el presidente de los EEUU. Pero el problema de Europa no es Trump, a pesar de sus medidas extremas, el verdadero problema de los europeos son los propios europeos. La situación de progresiva irrelevancia geopolítica de Europa se ha hecho muy evidente en las guerras de Ucrania y Gaza. El proyecto europeo flaquea y está en evidente crisis de liderazgo y proyecto desde hace años, en realidad casi todo el primer cuarto del siglo XXI. La situación era muy diferente hace dos décadas. A principios de los años 2000 la UE tenía un PIB prácticamente equivalente al de EEUU, y a nivel tecnológico también se podía pensar en un sorpasso: había empresas como Nokia y otras que rivalizaban con las americanas. Tal estado de cosas permitió a Mark Leonard publicar el año 2005 el optimista ensayo 'Por qué Europa liderará el siglo XXI'.

Veinte años después todas estas expectativas europeas se han visto frustradas. ¿Qué ha pasado? En esta etapa la UE ha cometido dos errores muy graves, que han hipotecado su futuro. El primer gran error fue la no aprobación de la Constitución Europea federal que Francia y los Países Bajos rechazaron en sus referéndums de 2005, hecho crucial que ha bloqueado el proyecto europeo durante prácticamente un cuarto de siglo. El segundo gran error, que debe calificarse de histórico, fue la desastrosa gestión de la crisis económica de 2008 y la posterior derivada de la deuda (2009-2010) que, aplicando con rigor fanático las políticas de austeridad alemanas, hundieron durante muchos años las economías europeas. Mientras los gobiernos Obama recuperaron rápidamente el crecimiento con políticas económicas expansivas de corte keynesiano, lo que ha permitido a los americanos liderar la cuarta revolución industrial con las empresas de Silicon Valley, Europa, que tuvo que hacer frente a una larga recesión, ha visto reducido su PIB a poco más de la mitad del de EEUU y ha perdido el tren de la carrera tecnológica, quien sabe si definitivamente.

La crisis económica mundial de 2008, que fue una crisis del neoliberalismo y la globalización americana, ha comportado una serie de cambios de toda clase que están engendrando un nuevo orden mundial y poniendo en cuestión el poder de América. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo multipolar, con EEUU, China y Rusia como las tres grandes potencias, pero con otras potencias regionales con un poder creciente, como India, Turquía, Irán o Israel. Son potencias imperiales, con voluntad de dominación y expansión territorial. EEUU ya no es la única superpotencia que puede imponer a todo el mundo la pax americana. De aquí surgen todos los actuales conflictos. Vuelven en definitiva los imperios, los viejos imperios y los nuevos imperios, que guerrean y establecen pactos y alianzas entre ellos, como hacen Trump y Putin, por mucho que nos pese. Es por este motivo que las organizaciones internacionales, con la ONU al frente, han perdido casi toda influencia. Del mismo modo, Estados nación como Francia y Alemania, poderosos en el pasado, ahora no son suficientemente grandes e influyentes a nivel global. En el campo geopolítico podemos afirmar que de alguna forma vuelve el mundo anterior a la I Guerra Mundial. Siempre vuelve la historia, como bien explica Robert Kaplan en Tierra Baldía.

La UE fue fundada en el siglo XX por y para los Estados nación. Pero los Estados nación en el siglo XXI están dejando de ser actores principales en el concierto internacional. El advenimiento de un nuevo orden mundial da una nueva oportunidad a Europa. Hay sin embargo un precio a pagar: los Estados que integran la Unión, algunos de ellos imperios poderosos en el pasado, han de tener un gesto de grandeza y ceder una parte de su soberanía a la UE, en formato federal o confederal, incluso de manera gradual, con un gobierno europeo legitimado en las urnas. En la actualidad se niegan a dar este paso, pero no hay alternativa. Con 27 ejércitos y27 presidentes que negocian individualmente no tenemos futuro. Europa ha tenido Estados nación durante cerca de cuatrocientos años pero antes existieron Roma y Carlomagno. Alemania, Francia, Italia y España juntos representan alrededor del 60% de la población y del PIB de la UE. No deberían eludir su responsabilidad. El sueño de una UE de cincuenta países es realizable, incluso deseable, pero después de la reforma institucional. La UE aún es la segunda economía del planeta, equiparable a la de China. Está a tiempo de ocupar en el mundo el vacío que está dejando EEUU y liderar la segunda mitad del siglo XXI como un poderoso imperio pacífico y democrático. El formato de la UE del siglo XX ya no sirve para el siglo XXI.