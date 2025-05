La solución final se abre paso ante nuestra cómplice pasividad

Dicen que la exposición constante al horror nos anestesia. Que cada vez son más los que cambian de canal o deciden dejar de prestar atención a las noticias porque no solo nos conmueven, sino porque al desgarrarnos nos sentimos impotentes ante lo que percibimos como una injusticia intolerable. Al hacerlo dejamos la conciencia en salmuera para poder entregarnos a nuestros asuntos sin que esa pálida mala conciencia nos remuerda las entrañas. Pero el mal no desaparece aunque, como niños, cerremos los ojos con fuerza, nos tapemos los oídos, nos neguemos a seguir siendo cómplices pasivos del mal en nuestro tiempo.

El músculo de la compasión se atrofia cuando no se usa. Susan Sontag sabía que “el registro de la cámara incrimina”. Por eso el Gobierno ultranacionalista y ultrarreligioso que preside Binyamín Netanyahu (en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad) ha impedido que periodistas internacionales se inmiscuyeran en su venganza y verificaran sobre el terreno, es decir, sobre Gaza, lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (un eufemismo obsceno: la sangre derramada de los inocentes le perseguirá) están haciendo allí. Son ya cerca de 60.000 los muertos, y de entre ellos más de 17.000 los niños borrados de la faz de la tierra. Cierto, no hay ojos extranjeros, son los propios periodistas palestinos (doscientos de ellos han sido asesinados, muchos junto a sus familiares y amigos, porque informan desde el contemporáneo corazón de las tinieblas) los que están contando el exterminio de su pueblo, a sangre, fuego y hambre. Porque para rematar la faena el Gobierno israelí ha impedido una y otra vez la entrada de ayuda humanitaria en la Franja para paliar los estragos que sus acciones están provocando, entre ellas la voladura sistemática de hospitales y escuelas, para que no quede piedra sobre piedra. Para que no quede ni la más mínima esperanza de un país propio para los palestinos. Las ruinas de Gaza se levantan como una súplica muda al cielo equiparable a las de Hiroshima o Dresde durante la Segunda Guerra Mundial.

Los que hemos sido cautelosos, los que tratamos de evitar a toda costa la brocha gorda, los prejuicios ideológicos, los que pensamos que no existen los judíos, los palestinos, los homosexuales, los jueces, los periodistas, los catalanes, los españoles, ellos o nosotros, hemos tratado de evitar caer en el sucio lugar común en el que tarde o temprano descarrila toda discusión cuando se encabrita y salen a relucir Hitler y el nazismo. Pero del mismo modo que el nacionalsocialismo alemán aplicó a rajatabla lo que un cabo austriaco resentido llamado Adolf Hitler predicó en 'Mi lucha' para dar una “solución final” al “problema judío”, y para ello contó con la complicidad entusiasta o pasiva de tantos alemanes, me temo que otra 'solución final' empieza a fraguar en la llamada Franja de Gaza y también, paso a paso, en Cisjordania.

Europa debe despertar si quiere seguir siendo un faro de decencia para el mundo. Ante el dolor de los demás.