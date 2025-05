A propósito de la DGAIA

Un menor mira por la ventana en un centro dependiente de la Generalitat. / RICARD CUGAT

Una viñeta de los años 90 en Inglaterra mostraba un dibujo de una trabajadora social colgada en la horca en medio de una plaza pública y la gente que se reunía a su alrededor preguntaba, «¿por qué la han colgado?». Una parte del público decía: «Porque no protegió a un niño que estaba siendo maltratado», y la otra parte del público decía: «Porque les quitó el hijo a unos pobres padres». En este ejemplo radica parte de la complejidad del sistema de protección, tanto por la difícil tarea de tomar estas decisiones como por la difícil tarea de saber explicarlas. Nuestro sistema debe mejorar en ambos sentidos. Haré una breve pincelada. Tomar decisiones implica tener los conocimientos y competencias profesionales para hacerlo, y en este sentido debemos replantear la formación que se está ofreciendo, puesto que no es suficiente desde el grado universitario de referencia; es necesaria una formación especializada en protección a la infancia. Pero implica también formar parte de una estructura que tenga unos objetivos claros que deben cumplirse y que estos no pueden ser los de evitar tutelas: hay que proteger a los niños que lo necesiten; es decir, el objetivo debe centrarse en conseguir el bienestar del niño, dentro o fuera de su familia, o con recursos intermedios, diversos y flexibles que se adecuen a las diferentes situaciones. Hay que saber que España es de los países europeos que tiene una de las tasas más bajas de niños en el sistema de protección, por lo tanto, nuestro problema no es que estemos haciendo demasiadas tutelas, el problema que tenemos es cómo las hacemos: el tiempo que tardamos en consensuar quién lo debe decidir discutiendo el nivel de riesgo, el tiempo que tardamos en decidir y el lugar donde debe ir el niño o adolescente si decidimos separarlo temporalmente de su casa. Y aquí se abre el melón de cómo está la atención residencial en nuestro país (que en porcentaje es similar a los países centroeuropeos), en la falta de familias de acogida (tema preocupante a nivel internacional), en la rigidez de las medidas de protección, y sobre todo en lo poco que cuenta la opinión de los niños y adolescentes en las decisiones sobre su propia vida, también cuando ya están en el sistema de protección. Hay que prevenir, claro que sí, pero eso no quita que tendremos que seguir protegiendo, y debemos hacerlo bien: a tiempo, con los recursos adecuados, y sobre todo escuchando bien a los niños y adolescentes. Por último, ¿cómo explicar todo esto a la ciudadanía? Muy a menudo, de muchas maneras, y no solo cuando sucede una desgracia terrible, y a ser posible, agradeciendo la tarea, callada, que se lleva a cabo desde muchos de los profesionales de las diferentes administraciones y el sostenimiento fundamental que hace el tercer sector en el ámbito de infancia y juventud.