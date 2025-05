La Unión Europea ante el desafío del Sahel Occidental

Hoy como ayer, para el conjunto de la Unión Europea, el Sahel Occidental es un vasto espacio desconocido del que apenas nos llega una imagen confusa de subdesarrollo, violencia terrorista, comercios ilícitos y flujos de población descontrolados (que algunos perciben como una invasión). Y aunque haya elementos endógenos que permiten entender esas penosas realidades, también conviene detenerse en los errores y fracasos acumulados por un esquema de relaciones ideado en las capitales occidentales en el que ha predominado el enfoque securitario y mercantilista, mucho más centrado en garantizar un 'statu quo' que durante décadas ha sido muy beneficioso para ellas (y sus aliados locales) que en atender las necesidades y las demandas de unas poblaciones que finalmente parecen haber perdido la paciencia.

Buena muestra de ello ha sido, por un lado, la deriva militarista que ahora define a la región y, por otro, la forzada salida de Francia (y prácticamente del resto de la UE) de territorios que durante mucho tiempo ha gestionado a su antojo. Como resultado de todo ello se ha creado un vacío que tanto China como Rusia tratan de llenar en su propio beneficio. En todo caso, el giro antioccidental de los actuales regímenes golpistas de la región, buscando el apoyo de Rusia, no les está sirviendo ni para consolidar su poder ni, mucho menos, para mejorar la situación de bienestar y de seguridad de sus poblaciones. Más bien al contrario, los grupos yihadistas activos en la zona (ligados a Al Qaeda o a Dáesh) amplían su radio de acción y, como ya era sabido, Moscú no tiene nada sustancial que ofrecer a estos gobiernos para desarrollar esos territorios. En consecuencia, el resultado de ese giro es que, por una parte, no se ha registrado mejora alguna en las condiciones de vida de la población y, por otra, se estima que en estos últimos dos años las fuerzas armadas y de seguridad locales, con el añadido del grupo mercenario ruso rebautizado como Africa Corps, han asesinado a más civiles que los propios grupos yihadistas a los que pretenden combatir.

Empeñada en querer ver luz donde quizás solo haya fuego, la Unión Europea pretende reaparecer ahora como un aliado atractivo frente al fracaso cosechado por Moscú, convencida de que los gobiernos locales están deseando recuperar los lazos con sus antiguas potencias coloniales. Una visión que prefiere dejar de lado el arraigado sentimiento antioccidental acumulado por tantos desprecios históricos y que, tratando de hacer gala de un renovado propósito de enmienda, está a punto de fructificar en una nueva estrategia de la UE para el Sahel. Una estrategia que anuncia una relación entre iguales, abandonando el tradicional esquema donante-beneficiario, y de alcance global, más allá del ámbito específico de la defensa militar para apostar por el Estado de derecho, la satisfacción de necesidades básicas y la creación de empleo. Lo malo es que eso mismo ya se ha formulado sobre el papel en ocasiones anteriores y ahí está el resultado.