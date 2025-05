Sandro Rosell indemnizado

El viernes se supo que Sandro Rosell, expresidente del Barça, era indemnizado por la Audiencia Nacional con 235.000 euros por los 645 días que pasó en prisión incondicional y sin fianza, desde mayo de 2017 a febrero de 2019, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales. Era un momento muy tenso en Catalunya, pero Sandro Rosell no era un político sino un burgués catalanista y fue detenido con gran despliegue policial, como un muy peligroso delincuente.

El caso me interesó algo más de lo habitual porque en el verano de 1971 había estado junto a su padre, Jaume Rosell, en el grupo que lanzó la operación de dos candidatos demócratas a Procuradores en Cortes. La campaña no fue apoyada por la mayoría de la oposición, pero sí por Jordi Pujol y el socialista Josep Pallach, que acababa de regresar del exilio. Ganaron los candidatos del Régimen (uno era Samaranch), pero Barenys y Casassas sacaron 80.000 votos. Jaume Rosell -el padre de Sandro- era un pujolista preconvergente (CDC se fundó cinco años después). Yo no conocía a Sandro Rosell, excepto su paso por el Barça, pero su peripecia me intrigó. Algo no cuadraba.

Rosell estuvo casi dos años en prisión, se le denegó once veces la libertad provisional con fianza, se le bloquearon todas las cuentas bancarias y su mujer -Marina Pineda, también procesada- subsistió gracias a la familia. Me acuerdo que un amigo que conoce bien los pasillos judiciales de Madrid me dijo: “El caso es grave, hay incluso un posible asesinato para robar un hígado para Abidal”. Y luego el primer día del juicio oral fue absuelto por falta total de pruebas. ¿Kafka en la España del siglo XXI?

Ahora la Audiencia Nacional ha dado a Rosell la victoria moral cuando reconoce que su larga estada en prisión causó un daño reputacional y psicológico. ¿Asunto terminado? Sí, pero Rosell es de familia acomodada y tenía un buen abogado. ¿Qué le habría pasado a un asalariando o un pequeño empresario? Y hay condenados que tras varios años en prisión han visto reconocida su inocencia y a quien el Supremo se niega a indemnizar. ¿Los de prisión provisional sí, los condenados por error no? ¿Más Kafka?

Sandro Rosell es catalanista y Carmen Lamela, la jueza que le tuvo en prisión dos años, ascendió en el 2018 a la Sala Segunda del Supremo, la de lo Penal. Y ahí sigue. Y fue la que también ordenó la prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y la que encarceló, antes de que Llarena actuara desde el Supremo, a Oriol Junqueras y a varios miembros del Govern de 2017. Y la que procesó al mayor Trapero, a quien el Govern Illa ha hecho director general de la Policía catalana.

Ahora -han pasado años- el Congreso analiza la 'operación Cataluña'. Indudablemente algo falló entonces. En Catalunya, y también en España. El caso Rosell ya es pasado y Catalunya está hoy, como mínimo, desinflamada. Y ello pese a que el Supremo dilata a conciencia la aplicación de la ley de amnistía que permitiría cerrar el caso Puigdemont. Lo de Rosell no fue una anécdota.