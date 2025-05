La factura de la energía nuclear

El debate sobre la conveniencia del uso de la energía nuclear para generar electricidad es tan antiguo como la propia energía. Los que ya tenemos una edad, recordamos aquel eslogan de “Nucleares, no gracias” de los años setenta del siglo pasado, que hoy diríamos que se hizo viral, cuando muchos países europeos acuciados por la crisis del petróleo apostaron por esta otra fuente de energía. La actual polarización del debate político en España y el permanente griterío del “tu más y peor” han revivido este viejo debate tras el apagón del pasado 28 de abril, cuyas causas aún siguen pendientes de versión oficial.

Entre los argumentos a favor y en contra de seguir utilizando la energía nuclear también se recurre a los de carácter fiscal. Es cierto que esta energía está sujeta a múltiples y diversos tributos y prestaciones patrimoniales que, en un “mercado libre” de electricidad, afectan directamente a su rentabilidad económica, pero de entrada no es nada diferente a lo que sucede en otros sectores de la economía. Entre los principales impuestos específicos a las nucleares, encontramos el impuesto sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, y también el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Ambos impuestos representan más del 50% de la tributación específica de las empresas del sector.

Mientras que, entre las tasas y otras prestaciones patrimoniales, destacan el gravamen por la gestión y el almacenamiento de los residuos a largo plazo y por el coste del cierre de las centrales nucleares, conocida como Tasa Enresa, y el canon hidroeléctrico que las nucleares pagan por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, avalado en su día por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A todos ellos, se deben sumar además los impuestos autonómicos y locales que también gravan la actividad de las centrales nucleares de acuerdo con su ubicación. Ciertamente, una amalgama de cargas tributarias cuya denunciada regresividad no sería un obstáculo a la vista del posicionamiento de nuestro Tribunal Constitucional.

En este punto, quiero señalar la particular situación de Catalunya que, siendo una de las comunidades autónomas con un impuesto propio sobre instalaciones nucleares, mediante el cual se recaudan cada año alrededor de 150 millones de euros, aún mantiene una gran dependencia de la energía nuclear. Según Red Eléctrica, casi el 50% de la energía consumida en 2024 en territorio catalán fue de origen nuclear y sólo el 16% tuvo origen renovable, lo que la situaría en un escenario más complicado que el resto de comunidades en el proceso de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España.

Según las grandes eléctricas productoras de energía nuclear, su factura fiscal superaría los 1.500 millones de euros anuales, que supondría un sobrecoste en la producción de energía de más de 28 euros por megavatio hora (MWh), lo que consideran insostenible en un mercado con una cada vez mayor participación de las energías renovables. Por ello, reclaman la rebaja de toda su fiscalidad y la ampliación de los plazos de cierre de las centrales más allá del 2035 para que su actividad sea económicamente viable. Arguyen que aplazar las fechas establecidas, además de aportar mayor estabilidad al mercado eléctrico, permitiría diferir en el tiempo parte de la actual carga tributaria.

En cualquier caso, toda esta fiscalidad respondería al principio de “quién contamina paga” y buscaría trasladar sobre las empresas contaminantes los costes de su actividad ignorados por el mercado para que no acaben repercutiéndose a los consumidores finales. Dado que se trata de un principio, su concreción y aplicación se establecen mediante las normas que el legislador decide aprobar en cada momento, de modo que tiene un importante componente político. En mi opinión, la fiscalidad no puede ser ni el medio ni la solución de los problemas. Sin duda, puede ayudar a reforzar las respectivas políticas públicas, pero no sería por sí misma la vía que garantice el éxito de una decisión política.

Pero si hablamos de fiscalidad medioambiental, la verdad es que la mayoría de los llamados “impuestos verdes” existentes tampoco cumplirían con el objetivo de reducir las actividades contaminantes dado que su efectividad se tendría que traducir en una reducción progresiva de su recaudación hasta desaparecer a medio o largo plazo. Sin embargo, lo cierto es que los ingresos generados por estos impuestos no sólo se mantienen en el tiempo sino que incluso aumentan, alimentando la percepción de que su principal finalidad sería básicamente engrosar las arcas públicas bajo el discurso de la lucha contra el cambio climático.

Por todo ello, frente a las comprensibles demandas de unos actores económicos que se sienten amenazados por un escenario futuro nada favorable, las lógicas potestades de los poderes públicos para sacar adelante sus decisiones y políticas, así como la esperanza de que no seamos los consumidores los que terminemos pagando una vez más, sería deseable que quienes nos representan alcancen un acuerdo sobre lo principal, es decir, hasta cuándo el uso de la energía nuclear en España, y después, sólo después, cómo se reparte la factura de la decisión tomada, atendiendo fundamentalmente a los principios tributarios de capacidad económica y progresividad, y también de seguridad jurídica. De lo contrario, no sólo seguirá el debate, también seguirá la amenaza de la oscuridad, no la de un posible apagón, sino la de una determinada clase política más preocupada en ostentar el poder que en el interés general que dicen defender.