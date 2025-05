Gustavo Adolfo Tarí, autor del (doble) vestido de Melody: "Es el más complicado de la historia de Eurovisión"

Más de 160 millones de espectadores verán hoy una de sus creaciones: el (doble) vestido con el que Melody defenderá a España en la final de Eurovisión. Gustavo Adolfo Tarí (Torrellano, Alicante, 1977), maestro de la confección con espejos cortados a láser y pedrería para espectáculos y alfombras rojas, ha empleado en él 100 metros de organdí y 15.000 cristales, 11 días de elaboración y últimas pruebas en Basilea el martes. Solo, en sus talleres de Poble Sec y L’Hospitalet, realiza fantasías para clientas como Shakira, Rosalía, Nathy Peluso, Aitana o Bad Gyal.

¿Ha ojeado el vestuario de los rivales?

Lo he visto en los ensayos y me ha llegado por redes, pero en esta edición no hay ninguno de "guau". El de Melody es el más complicado de toda la historia de Eurovisión, por lo elaborado que es y por la dificultad técnica de pasar del negro al plateado.

¿Tan elaborado es?

El negro tiene cuatro metros de cola por tres de ancho, para la que he utilizado dos piezas de 50 metros de organdí, con volantes cortados uno a uno. Y el plateado lleva pedrería bordada a mano. Calculo que he empleado más de 15.000 cristales. Lo hemos probado las veces que ha hecho falta. El martes terminé los últimos arreglos en Basilea.

¿Es la obra de un loco?

[Ríe] Durante la confección, más de una noche me fui a la cama a las 4 de la mañana. Suele ocurrir algo mágico: me pongo como en trance y empleo toda mi energía.

¿Verá hoy el resultado final?

¡Claro! Con mis amigos de siempre y mi familia, en Alicante. Va a ganar.

Ha vestido a mitos contemporáneos. ¿Qué piezas subiría al podio?

Los dos tocados que usó Shakira en el 'tour' El Dorado. Los hice dobles: un juego está expuesto en el Grammy Museum de Los Ángeles y otro lo tengo yo. También uno que llevó Rosalía en el videoclip de 'Tú de aquí no sales', y el vestido de Amaia en 'Operación Triunfo' que se hizo famoso porque le pinchaba. Al día siguiente todas las revistas hablaban de él.

¿La decepción vino con Lady Gaga?

Decepción no, pero tuvo un vestido tres meses en su casa y me lo devolvió. Es un poco raro. Si pasa tanto tiempo, te lo compran y ya está.

¿Son muy divas las divas?

La verdad es que cuanto más famosa es la estrella, menos ego tiene. Shakira tiene mucha calidad humana y una mente que va más allá. Tenemos una conexión especial. Estuve con ella, y con su estilista, Nico [Bru], en la preparación del 'tour' Las Mujeres Ya No Lloran en México y Miami, en los Grammy de Los Ángeles y en el arranque de gira entre Río y Buenos Aires.

Empezó haciendo ópera y teatro, pero se ha quedado con las celebridades.

Me fascina el proceso: tener una idea, llevarla a cabo y verla en el escenario. Y a la vez, me gusta mantenerme en la sombra. Prefiero el reconocimiento al artesano a la imagen del diseñador.

¿Le dice a alguna que no?

La semana pasada me llamaron para vestir a Karol G. en Nueva York, y tuve que decir que no.

¿Aquel niño de Torrellano imaginó donde llegaría?

¡Ni de coña! ¡Imposible! Vengo de una familia muy humilde –mi padre era camionero y mi madre, modista– y crecí en un pueblo que a finales de los 70 no veía bien la homosexualidad ni que un niño cosiera. Hasta que me fui a los 18 años sufrí mucho bullying. Pero siempre lo tuve claro. De pequeño cortaba latas de refresco y hacía unas placas que podían recordar a las de Paco Rabanne. Creo que siempre he hecho lo mismo.

Precoz usted.

Pero los comienzos no fueron fáciles. A los 17 años sufrí un accidente de coche que me desfiguró el lado izquierdo. Más de 400 puntos. La mitad de la cara llena de cicatrices. Después de un año entero deprimido en la cama, vi que no me moría y decidí que iba a estudiar moda. Unos meses en la escuela de alta costura Virma de Alicante y luego llegué a Barcelona sin dinero. Por las noches trabajaba en una gasolinera de Sant Adrià del Besòs y por las tardes estudiaba en la Barcelona Escuela Internacional de la Moda.

Y en Barcelona se quedó. ¿Nunca quiso ampliar horizontes?

He trabajado en los estudios Cinecittà para una película de Disney, en Berlín para unos premios, varias veces en Londres, pero como Barcelona no hay nada. El clima es estupendo, los estudios están cerca y si me falta una tela a las 12 de la noche, puedo llamar a alguien para que me abra la tienda.

¿Siempre trabaja solo?

¿Quién te puede ayudar en un trabajo tan elaborado? Ya he trabajado con equipos grandes y he tenido un taller el triple de grande, pero al final coges cualquier encargo para pagar a toda la gente. Yo hago artesanía y así seguiré.