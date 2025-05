El secretismo de Bruselas daña a la UE

El secretismo de la Comisión Europea ha recibido está semana un severo varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por vetar el acceso público a documentos sobre el contrato multimillonario de las vacunas para el covid con Pfizer. La sentencia constituye una desautorización política a la actitud de su presidenta, Ursula von der Leyen, de evitar el escrutinio publico y sustraerse a los controles y contrapesos democráticos, dañando a la UE. A los nombramientos polémicos, las reprobaciones por mala administración y la pasividad ante los conflictos de interés, se suma la centralización de decisiones diseñadas con un círculo cerrado de asesores principalmente alemanes.

Ahora, la estrategia de Von der Leyen de escamotear al Parlamento Europeo el escrutinio publico y la aprobación del reglamento del fondo de 150.000 millones de euros para el rearme ha abierto un grave conflicto institucional. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha advertido por carta de que, si Von der Leyen persiste en sustraer a la aprobación preceptiva de los eurodiputados de una cuestión tan crucial para los ciudadanos como el rearme europeo, presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo por "socavar la legitimidad democrática" de la UE, utilizando bases jurídicas irregulares para "debilitar las funciones legislativas y de control del Parlamento Europeo".

El Tribunal de la UE concluyó el 14 de mayo que la Comisión Europea incumplió el reglamento de acceso público a los documentos de la UE y que violó el principio de buena administración del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE al denegar a 'The New York Times' el acceso a los mensajes de texto intercambiados por Von der Leyen con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, sobre el contrato de 1.800 millones de dosis de vacunas para el covid. El Tribunal de la UE anuló la decisión del Ejecutivo comunitario de denegar el acceso a esos documentos. Pero existen muchas dudas de que se llegue a conocer el texto de esos mensajes, que podrían ya haber sido borrados para impedir su lectura.

El precedente de Von der Leyen

Von der Leyen, cuando era ministra de Defensa de Alemania (2013-2019), se vio envuelta en una situación parecida y se borró el contenido de sus mensajes telefónicos al ser investigada por el Parlamento alemán en 2019 por adjudicar a dedo contratos multimillonarios a consultoras externas, como McKinsey, donde su hijo trabajaba como asociado. Tras su elección como presidenta de la Comisión Europea, el Bundestag optó por archivar la investigación para no dañar la imagen de Alemania y de su nueva figura política europea.

La sentencia del Tribunal de la UE detalla que la Comisión Europea destruyó su propia presunción de veracidad institucional al invocar primero la inexistencia de esos documentos, pese a que Von der Leyen y Bourla habían reconocido el intercambio de esos mensajes en una entrevista en 'The New York Times'. Después la Comisión Europea alegó que no eran importantes y que no habían sido registrados y, finalmente, argumentó que ya no obraban en su poder, sin explicar qué había pasado con ellos, critica la sentencia.

Ante la previsión de una sentencia desfavorable, Von der Leyen adoptó una nuevo reglamento interno de la Comisión Europea el pasado 4 de diciembre donde en su anexo se restringe el acceso público a una amplia gama de documentos y se favorece la eliminación de los mensajes de texto telefónicos.

Cultura del secretismo

El secretismo sobre las negociaciones preliminares de Von der Leyen con Pfizer, donde se fijaron las condiciones del contrato, ya había sido criticado con dureza por el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe especial. El Tribunal de Cuentas destacó en que la Comisión Europea se negó a facilitar cualquier información sobre esas negociaciones cruciales, ni sobre las actas de las reuniones, ni los términos y condiciones acordados, ni sobre el asesoramiento recibido.

No es la primera sentencia del Tribunal de la UE contra la creciente cultura del secretismo de la Comisión Europea de Von der Leyen. El Tribunal de la UE ya condenó a la Comisión Europea en julio de 2024 por falta de transparencia en los contratos de las vacunas del covid. El tribunal volvió a condenarla el pasado 16 de enero por ocultar información y documentos de los comités donde se adoptan numerosas regulaciones. También son frecuentes, reiteradas e infructuosas las reprobaciones del Defensor del Pueblo de la UE por la opacidad, la mala administración y los conflictos de interés.