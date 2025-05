Sara Aagesen: método contra especulación

“Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo”. No es la frase más recordada estos días del austero Pepe Mujica. Sobran razones para entenderlo. Sin embargo, es esta la sinceridad que deberían practicar sus idólatras, poco dispuestos a seguir el ejemplo de un hombre liviano de equipaje que vivía con lo justo para que las cosas no le robaran la libertad.

El expresidente de Uruguay se fue habiendo dicho que la política es una pasión y no un negocio. El mismo día por la mañana, en el Congreso, se pretendió demostrar lo contrario. Para la oposición, los mensajes que años ha se cruzaron Pedro Sánchez y José Luís Ábalos son navajas afiladas que prueban complicidad criminal. El presidente los reduce a casquería y el exministro, que admite haber avalado la publicación de algunos, los reconvierte en exaltación a la amistad recuperada. Todos los políticos, sin excepción, tomaron nota aunque tarde: no dejes escrito hoy nada de lo que puedas arrepentirte mañana.

Para Núñez Feijóo, en cambio, la paja en el ojo ajeno es más importante que la viga en el propio. Esta la encarna Carlos Mazón, que alarga una agonía de la que no le salva ni su compañero González Pons. El eurodiputado ha sido el primero de los suyos en disculparse ante las víctimas de la dana. Cierto es que le quedaba poco margen después de haberlas recibido en Bruselas las presidentas de la Comisión y del Parlamento, correligionarias ideológicas, que se comprometieron respectivamente a visitar las zonas afectadas y a preguntarle al propio 'president' valenciano por qué más de medio año después de la tragedia todavía no ha procedido a tan mínimo gesto humanitario. Mientras, la justicia trabaja para proyectar luz sobre aquella página oscura del Gobierno autonómico que, inevitablemente, sobrevolará el próximo cónclave del PP. Partido al que el CIS mejora las opciones de victoria electoral, a pesar de su líder.

Entre tanto ruido y voluntad de confusión de otra sesión de cuadrilátero, emergió una mujer poco amiga de los estertores y obligada a multiplicar sus esfuerzos para encontrar las respuestas exigidas a las muchas preguntas pertinentes que nos dejó el gran apagón: Sara Aagesen Muñoz (Madrid, 1976).

La ministra para la Transición Ecológica anda que no duerme buscando evidencias que derroten las especulaciones. Descartado el ciberataque, millones de datos esperan su revisión para dar con la causa de cuya responsabilidad todos los sectores implicados huyen como gato escaldado.

Tras más de veinte años vinculada a la administración para combatir el cambio climático, la también vicepresidenta tercera se curtió con Teresa Ribera, a quien relevó el pasado noviembre. Prudente y discreta, la ingeniera química especializada en medio ambiente desprende el aroma de quien no necesita de aspavientos para demostrar solvencia. Al contrario. Sabe Aagesen que en su territorio todo precisa de tiempo. Para bien y para mal. Para investigar la gran amenaza que aqueja al planeta y para perecer a cocción lenta si no se aplican los remedios salvadores. Por eso la científica clama la paciencia que la política no le concede. El método, enemigo de la inmediatez, no casa con el nerviosismo que nos domina. Y probablemente ella, como a la sirena descrita por el compatriota de su padre danés, al no permitírsele las lágrimas sufre mucho más.