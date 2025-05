La matanza de Gaza, ausente de la ‘tournée’ de Trump

Donald Trump, el príncipe saudí Mohammed bin Salman y Ahmed al Shara, presidente de Siria. AP

Donald Trump ha logrado que durante su tournée por Oriente Próximo todos sus anfitrione árabes hayan evitado referirse a la carnicería de Gaza, bombardeada una vez más con saña por Israel desde que Binyamin Netanyahu rompió en marzo la última tregua. Cuanto se ha dicho y firmado en Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos ha sido más propio de un encuentro entre hombres de negocios que de estadistas directamente concernidos por la tragedia gazatí. La cuantía de los contratos y compromisos suscritos han llenado los noticiarios; nada ha trascendido en orden a detener el genocidio, que lo es por más que tal denominación en boca de Pedro Sánchez lleve al Ministerio israelí de Asuntos Exteriores a citar a la embajadora de España para protestar el mismo día que 22 niños murieron en un bombardeo con más de 80 víctimas. Era de esperar el silencio de Trump, tan afecto a una realpolitik sin entrañas 2.0; resulta dolorosamente inquietante que dirigentes árabes dejen de lado el apocalipsis palestino.

El anuncio de Trump referido a la invasión de Ucrania es aplicable a Gaza, colocando a Netanyahu en el puesto de Putin, a quien se refiere en la declaración original: “No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos”. Asimismo, nada cambiará en la Franja hasta que el presidente dicte los términos a seguir para detener la masacre, que serán gravosos en extremo para la comunidad palestina y, más que llevaderos, confortables para el Gobierno israelí. Eso es al menos lo que ha previsto la Casa Blanca y que solo cambiará si, como probablemente sucede ahora con Putin, la estrategia de tierra quemada se convierte en un obstáculo insalvable para zanjar la crisis.

Alguna referencia inmediatísima abona tal hipótesis: la entrevista de Trump con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, que derrocó a Bashar al Asad. A despecho de la realidad sobre el terreno, la ocupación por Israel de los altos del Golán, parte de Siria hasta 1967, cuya soberanía israelí reconoció Trump durante su primer mandato, el presidente se ha prodigado en halagos -describe a Al Shara como “un tipo joven y atractivo-, ha levantado las sanciones que pesaban sobre Siria y es de prever que en lo inmediato decaiga la consideración de terrorista atribuido por la Casa Blanca a Al Shara y a su organización, ramificación de Al Qaeda, primero, y más tarde desvinculada de esta. En este juego de manos imprevisible hasta hace muy pocos meses no consta que Al Shara haya mencionado la ocupación del Golán que, a tenor de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Israel debería abandonar.

Abona la idea de la presión encubierta sobre Trump de sus aliados la decisión de Netanyahu de incrementar los bombardeos sobre Gaza justo cuando él está en la región. Podría haber dicho el presidente, pero no lo ha dicho, que “no va a pasar nada hasta que Netanyahu y yo nos reunamos”. No es ningún secreto que la Casa Blanca tiene la manija; nadie duda de que los aliados de Trump son circunstanciales dada su capacidad para improvisar, para obviar las herencias históricas -su extraña relación con Europa, la última prueba-, para abundar en su reconocida y permanente imprevisibilidad.

Como sostienen Aaron David Miller y Lauren Morganbesser, de Carnegie Endowment, es lógico que los estrategas de Trump desconfíen a menudo de las señales que emite Netanyahu: “Convertir el poder militar de Israel en acuerdos políticos, incluso de paz, parecería un paso razonable. Sin embargo, el Gobierno de derecha del primer ministro Binyamin Netanyahu parece desinteresado en tales opciones y es improbable que cambie de perspectiva. Además, asegurar nuevos acuerdos duraderos también depende de si hay líderes palestinos y de los principales estados árabes dispuestos a asumir el reto, con todos los riesgos políticos que conlleva”. Se trata de una partida que se disputa en un damero maldito, acrecentada la maldición por las incertidumbres que acompañan al presidente de Estados Unidos allí donde interviene.

Se desvanece así la posibilidad de lograr una fórmula estabilizadora que se atenga a la máxima la paz de los valientes, enunciada hace decenios por Shlomo ben Ami. Frente a la búsqueda de un desenlace win-win se ha impuesto la ruta perversa hacia la derrota de una de las partes, la palestina, y la victoria sin límites de la otra, la israelí, con ganancias territoriales y estratégicas de todas clases. Complementada la vía para vaciar Gaza de palestinos con el propósito de que Arabia Saudí normalice sus relaciones con Israel más temprano que tarde. Un desenlace que, de producirse, puede ser tan manifiestamente catastrófico para la comunidad palestina como rentable y próspero para las finanzas de la región.

La preocupación del nobel de Economía Michael Spence por el carácter disruptivo del programa macroeconómico de Trump cabe hacerlo extensivo al reordenamiento de las piezas sobre el tablero de Oriente Próximo, con radical desprecio por algunas reglas del juego muy asentadas y la sospecha de que, como dice Spence, “los efectos a largo plazo de las políticas de su Administración sean más significativos y de mayor alcance, y probablemente solo sean parcialmente reversibles”. Un articulista de la revista quincenal The New Republic ve a Trump como alguien con “una estratagema para actuar como un emperador romano”; otro analista, en The Atlantic, sostiene que “vivimos en un mundo más allá de la parodia, donde los píxeles de la realidad parecen fallar y parpadear”. Tales opiniones, todas del sector liberal, como es obvio, desembocan en algo semejante a lo expresado hace unos años por el escritor palestino Murid Barguti (1944-2021): “Ninguna iniciativa que apoye Trump o defienda Trump nos tendrá en cuenta”.

En el brillo de los salones que han acogido a Trump y en el volumen de los negocios consignados alienta un fondo de desprecio y olvido de una tragedia que justifica los peores presagios. Vive la comunidad palestina en una soledad martirizada por las bombas, por la devastación ilimitada que ha dejado de interferir en la orientación y el crecimiento de las grandes economías árabes, las mismas que pudieron desarrollarse y expandirse con las rentas del petróleo y que solo una vez, en 1973, fueron capaces de utilizar el oro negro como arma de presión política. “Todos nos hallamos hoy enfrentados al horror sin paliativos de un terrorismo fanático y ciego, y a otros horrores, como los que son el pan diario de los palestinos, interesadamente encubiertos por la hipocresía de muchos gobiernos”, escribió Juan Goytisolo (1931-2017). Y tales constantes vitales siguen ahí corregidas y aumentadas.