El Eternauta en Calafell

Un grupo de escritores encerrados en un hotel por una nube química devastadora: ¿qué harán cuando se acaben los kit-kats y las cervezas del minibar

Esto es lo que pensé cuando a las cinco y cuarto de la madrugada del domingo una alarma apocalíptica me despertó (en una habitación de Le Méridien Ra, donde se celebraba el festival literario Transversal ’25) y leí un mensaje de Protección Civil que acababa así: “Cerrad puertas y ventanas”. Solo le faltaba: “Y abandonad toda esperanza”.

Últimamente, esta columna se está convirtiendo en una antología de crónicas apocalípticas, más en el terreno de la distopía que en el de la opinión. Veníamos de mi viaje en coche, sin gasolina ni posibilidad de ponerla, el día del Gran Apagón. Y si en aquel caso el referente de mi odisea era 'Nuestra parte de la noche, esta vez era otra ficción también argentina: El Eternauta.

En ella, un grupo de amigos juega una timba de cartas en un sótano. Es pleno verano en Buenos Aires, pero cuando se va la luz y miran por la ventana: nieve'. Nieva mucho, solo que no es nieve, sino unos copos tóxicos que matan a cualquiera que respire ese aire.

Adormilado, con mal cuerpo por el despertar brusco, me puse en lo peor: normal, porque me acababa de dar un atracón de la serie de Netflix, recién estrenada, que adapta este famoso cómic, publicado en 1957 y que se ha venido leyendo a la luz de diversos episodios históricos, desde las desapariciones de la dictadura militar argentina de los setenta (el régimen esfumó a 30.000 personas, entre ellas al autor de 'El Eternauta', Héctor Germán Oesterheld) a la visión ultraliberal e individualista de Milei.

En 'El Eternauta' no hay solo un líder, sino que se celebra la cooperación, la red colectiva, como la mejor estrategia de mantenerse con vida. Me alarmé por mi situación en el hotel: pocas personas más individualistas que un novelista y también pocas profesiones de gente tan inútil para cualquier arrebato pragmático. Aunque tengo en gran estima a algunos de los invitados al festival, pensé, desde el autoanálisis crítico, que nos encontrábamos en el mejor de los sitios (un cinco estrellas imponente) pero en la peor de las compañías: un escritor no suele saber empalmar cables, hacerse gorros con la piel de una ardilla o sacar algo de la pesca salvaje. Quizá sí cazar canapés (ojo, a veces no es fácil) en fiestas literarias.

Salí angustiado de mi habitación y entonces vi los cuadros de los pasillos. Sarcasmo: todas las fotografías presentaban a humanos con cabeza de pez en escenas cotidianas dentro de Le Meridien. Tenían las imágenes algo profético: la nube química por la explosión en Vilanova nos convertiría en seres mutantes confinados en este hotel, que en el pasado había sido un hospital para (¡oh!) enfermedades respiratorias, por toda la eternidad.

Solo que no nos confinaron: la historia no nos había elegido como héroes. El hotel, a apenas unos metros de la Casa Barral de Calafell, pertenece por el canto de un duro al municipio del Vendrell, así que no estábamos entre las 150.000 personas retenidas. Sentí alivio, pero también una leve decepción. Lo primero que había visto en el bufete había sido a Álvaro Colomer paseando a su perrita. Y no había podido evitar recordar que en la serie usan a un perrete para probar si fallece expuesto a la nieve tóxica. Me alegré por ella.

Todo siguió adelante. La charla, que me reunía con José Angel Mañas, autor de 'Historias del Kronen' (la primera de sus treinta novelas), versaba sobre la idea de generación literaria. Nosotros habríamos podido ser la Generación Eternauta, versión distópica de Villa Diodati, pero todo había quedado en nada. Teníamos, incluso, mucho público. Y ninguna de esas personas llevaba escafandra. Aun así, me permití reflexionar sobre la frontera entre realidad y ficción y sobre cómo esta (es el caso de 'El Eternauta', un fenómeno social que ha empujado a los argentinos a pensar en las desapariciones y en su situación actual) nos sirve para leer el presente.

Cuando, a media charla, sonó la alerta para avisar del desconfinamiento, nos pasamos todos un cuarto de hora buscando el móvil para apagarla. La última, una señora de primera fila, que bauticé como La Eternauta: ella habría sido la elegida. Nos habría salvado, como siempre, una lectora.