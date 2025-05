Ninguna niña sueña con ser puta. Aunque tampoco creo que haya muchas que sueñen con ser diputadas. Yo soñaba con ser escritora, pero no con que las horas que lleva escribir un libro en serio se pagaran más baratas de lo que las cobra alguien que limpia casa ajena. Soñé un tiempo con ser abogada. Dejé de soñarlo por miedo a que llegara el terrible día en que me pagaran por mentir. Cuando empecé a soñar con ser periodista, poco me imaginaba el infierno en que en algunos momentos puede convertirse esta maravillosa profesión.

Ninguna niña sueña con ser puta. Pero tampoco se imagina lo que pasa si sus sueños no se cumplen. Son muy pocas, poquísimas, las personas -no solo mujeres- bendecidas por la plena coincidencia entre devoción, obligación y retribución. No todo el mundo tiene la suerte ni la libertad de elegir su oficio, o de hacer el amor slo por amor. Entre eso y la prostitución formal hay una siniestra gama de grises que incluye el matrimonio forzado, el matrimonio por interés, el intercambio de favores sexuales a cambio de una promoción laboral, o de un empujoncito económico para abrir una clínica dental con tu pareja, etc.

Ninguna niña sueña con ser puta, pero las putas adultas tampoco sueñan con ser tratadas como niñas. Las esclavas sexuales quieren que las rescaten, no que les den lecciones. Muchas de ellas no necesitarían ser rescatadas si la prostitución no fuera un tabú y sobre todo un limbo donde el sistema siempre llega tarde y mal. Si las putas voluntarias estuvieran reconocidas y protegidas, los proxenetas no tendrían dónde meterse y la trata de blancas sería mucho más difícil. Como dije yo una vez, en sede parlamentaria: “Putas, chaperos y actores porno no son más ni menos que nosotros, diputados del Parlament. Pero, aunque no está demostrado que ellos trabajen para nosotros, nosotros sí trabajamos para ellos”.

Queda claro que yo estoy más por la regulación que por la abolición: dicho esto, tampoco me creo, o no me creo siempre, los motivos y argumentos de los abolicionistas. Los habrá que defiendan su postura tan de buena fe como yo defiendo la mía. Pero déjenme dudar muy seriamente de que esos sean mayoría. Si así fuera, no acabarían encallando tantos proyectos y planes como el que ahora mismo quiere acometer el Govern de la Generalitat. No pocas veces estas cosas naufragan en cuanto los sindicatos de trabajadoras sexuales amenazan con hacer público el listado de políticos clientes. No se pondrían de perfil casi todos los partidos cuando les pides que se definan sobre el tema. No bajarían revueltas las mismísimas aguas del feminismo.

Por cierto, que aquí hablamos de feminismo un poco por estadística, y otro poco por tópico. ¿O acaso la prostitución masculina no existe también? Ya me perdonarán que en este debate yo vea más postureo y más ganas de distraer de ciertos escándalos que una seria intención de ayudar a nadie que, de verdad, las esté pasando putas. Que no siempre es lo mismo que serlo.