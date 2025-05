El comodín 'mujer'

Interior intenta frenar cambios de sexo fraudulentos en Bombers tras dos casos en Badalona y Vic / FERRAN NADEU / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Sílvia Cóppulo explicaba en su artículo 'Bomberas, méritos y cuotas' las persistentes dificultades que han tenido las mujeres para conseguir tener una plaza de bomberas. A lo largo de los años, siempre ha habido obstáculos que han permitido justificar una ausencia que, ateniéndonos a los datos, era clamorosa: solo había cuatro bomberas en 2000 y en 2024 la presencia femenina no superaba el 2,8%. El estereotipo masculino ha impedido durante años que las mujeres formaran parte del cuerpo, con la letanía clásica que las ha expulsado de otros trabajos considerados 'masculinos': fortaleza física, problemas musculares, dificultad para compartir largas guardias con hombres, etcétera... También decía el artículo que era tan impensable que hubiera mujeres bomberas que, hasta hace pocos años, no había lavabos, ni duchas separadas, cosa que me ha recordado a una anécdota que me explicó la amiga Magda Oranich: la primera lucha en qué participó como abogada en el Col·legi d'Advocats fue, justamente, para tener lavabos para mujeres.

Todo lo que se pueda decir respecto de la discriminación femenina, producto de una sociedad patriarcal secular, es ya muy conocido. La lucha por la igualdad en las sociedades democráticas es antigua, muy pesada y no está resuelta, y si la mirada la dirigimos a otras situaciones, especialmente a los países islámicos, entonces no tenemos un problema patriarcal, sino directamente una situación de dominio y esclavitud. Por mucho que parezca que hemos avanzado -y ciertamente lo hemos hecho, al menos en las democracias liberales-, estamos muy lejos de conseguir una sociedad igualitaria. En este sentido, las medidas históricas para implementar la discriminación positiva han demostrado ser una herramienta que ha ayudado a corregir la situación y a acelerar la participación femenina en todas las áreas donde estaba vedada. Pero, si este hecho es indiscutible, también lo es que a menudo se ha apretado tanto el acelerador que ha creado otras situaciones de discriminación, que tampoco son deseables. En muchas ocasiones, la discriminación positiva se ha aplicado imperativamente por cuestiones ideológicas -de cariz populista-, y no fruto de la realidad que se intentaba corregir. Obviamente, hay que cambiar el paradigma patriarcal, y la voluntad política para hacerlo tiene que ser persistente y rotunda. Pero no se puede hacer obstinándose en ello.

Este podría ser el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con la reserva de plazas de bomberos para mujeres. Es cierto que el volumen de mujeres es menor que en otros cuerpos, como el de Mossos o el de agentes rurales. Pero la decisión del antiguo conseller, Joan Ignasi Elena, de imponer un 40% de reserva de plazas para mujeres en estos cuerpos operativos, ¿era la manera de corregirlo? ¿No era una cifra forzada, más 'política' que razonable? Especialmente, en el cuerpo de bomberos, donde la presencia femenina era tan pequeña. Pasar repentinamente a cifras tan altas de participación femenina puede ayudar a corregir la situación (y, ciertamente, aumentó la cifra de mujeres, se multiplicó), pero tiene un coste evidente porque un volumen muy importante de hombres, con cualificaciones más elevadas, quedan fuera de la plaza. En el concurso de 2024, 30 hombres sufrieron esta situación. ¿Es justo luchar contra la discriminación? Justo, necesario y urgente. La cuestión es cómo se hace, y es aquí donde radica el problema, no en vano a menudo se toman decisiones de cariz populista sin tener en cuenta el momento ni las circunstancias. En todo caso, imponer el 40% de mujeres a bomberos, de un día para otro, parece más una decisión propagandística que un gesto de justicia.

Pero, si la decisión de Elena puede parecer meramente ideológica, la ley trans de 2023 que impuso Podemos fue una barbaridad monumental que abría el camino al uso fraudulento. Una cosa es proteger a las personas que quieren cambiar de género oficialmente, y la otra permitir que se pueda hacer sin cambiar el nombre, ni la apariencia, ni el comportamiento, ni nada que las definiera como mujeres. Es tal la laxitud de la ley que se ha convertido en un esperpento que ahora habrían utilizado dos bomberos presentándose como mujeres al concurso, para poder ganar la plaza. Todo ello, un presunto fraude que nace de una imposición ideológica -el 40%- y de una ley -trans- que es un disparate. Es lo que pasa cuando la ideología se impone a la cordura.