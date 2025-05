Bomberas, méritos y cuotas

“¿Puedes conducir sola el camión? ¿Sabes cómo funciona la bomba? ¿Podrás con las cinco mangueras? Si necesito a alguien, ya lo pediré, gracias”, me explicaba en la radio Emma Roca, una de las primeras bomberas del país, ultrafondista y doctora en bioquímica, pionera en muchos ámbitos, que nos dejó muy joven, a los 47 años. “Nos suspendían en los psicotécnicos, una y otra vez, porque no querían que entráramos. Finalmente, en el año 2000, ya éramos cuatro. Había que romper estereotipos; no se entendía que una chica joven pudiera salvar a la gente llevando un peso en la espalda, apagara incendios forestales y compartiera guardias de 24h con los hombres. No teníamos ni lavabos ni duchas separadas, porque no estaba previsto y, de hecho, no se quería que hubiera bomberas”.

Un cuarto de siglo después, en 2024, las formas discriminatorias y excluyentes con las mujeres se mantenían. Había un 2,8% de bomberas y un 97,2% de bomberos. Por ello, en la convocatoria del año pasado se incluyó por primera vez la reserva del 40% de plazas para el sexo menos representado. El resultado fue que, en una única promoción, el número de bomberas que entró se multiplicó por nueve. Como que se presentan muchas menos mujeres que hombres y el número de plazas es limitado, aunque todas las mujeres y todos los hombres que entran en el Cuerpo de bomberos han aprobado, 30 mujeres consiguieron plaza con calificaciones inferiores a 30 hombres, que quedaron fuera.

En señal de protesta o por miedo a perder la plaza, dos bomberos cambiaron oficialmente de sexo, tal como explican nuestros compañeros de EL PERIÓDICO. Aprovecharon que la Ley Trans lo permite sin necesidad de ningún requisito médico o legal; solo es necesario solicitarlo en el Registro Civil. Incluso se puede revertir la decisión transcurridos seis meses. Es evidente que este uso de la ley es fraudulento. Y lo es también que ahora, en 2025, cuando está en marcha una nueva convocatoria de 300 plazas para bomberos y bomberas, la política de feminización de los cuerpos de emergencia que impulsa Interior se vuelve a cuestionar, porque lo remueve todo (afortunadamente).

¿Las medidas de acción positiva constituyen un mecanismo contrario a la meritocracia? No. Son una herramienta para atraer talento y corregir discriminaciones históricas, intrínsecas y extendidas, en este caso en el Cuerpo de bomberos, tal como nos explicaba antaño Emma Roca. Porque, como demuestran las cifras, sin una actuación decidida, a lo largo de décadas se mantenían las barreras estructurales que los hombres habían levantado dentro del Cuerpo, y que solo desde una posición casi heroica, las mujeres podían atravesar.

Hay que mantener las políticas de género acompañadas de acciones firmes de transformación. Pero, necesariamente, deben ser transitorias hasta alcanzar situaciones más equitativas. La sacudida que provocan nos hace ser más conscientes de nuestros prejuicios de género y podemos tomar decisiones más justas y equitativas. Al fin, en las organizaciones, la pluralidad es una ventaja, donde todas las personas ganan.