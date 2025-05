A Pedro Sánchez solo le faltó la fiesta

La presencia del presidente del gobierno en las Jornadas del Cercle d’Economia reunió a todas las instituciones y buena parte del empresariado catalán. Fue curioso entrar y ver en la cola de las acreditaciones al presidente de Puig, Marc Puig, junto al presidente de Havas, Alfonso Rodés. También cumplieron con el requisito Pau Relat, Tatxo Benet, Silvia Alsina, Ernest Quinglés, Maria Cura, Aurora Catà, Josep Ll. Sanfeliu o el presidente del RACC, Josep Mateu. Este último, al día siguiente viajó a Marruecos a una reunión de la FIA y fue allí donde vio el Barça.

Al director general de ANDEMA, Gerard Guiu, y desde esta semana consejero de Telefónica, lo saludé antes que a su presidente. Por cierto, Marc Murtra, quien siempre anda con paso firme, también levantó mucha expectación. La representación de Prensa Ibérica la encabezaba el CEO, Aitor Moll, junto al director general, Sergi Guillot, y el director de este diario, Albert Sáez.

Pedro Sánchez entró al recinto en silencio, se detuvo un instante junto al president del Cercle, Jaume Guardiola, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, delante de la escultura prestada de Jaume Plensa y tomó asiento. Ni un aplauso. Eso sí, tras su larga y optimista exposición en la que no rehusó afrontar ningún tema, obtuvo una generosa ovación.

Luego, muchos querían dejarse ver junto al presidente. Sánchez fue cordial con todos, pero también eligió a quien él quería saludar. Lo hizo amistosamente con al abogado Miquel Roca y, de manera más protocolaria, con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, que se fue por un lado, y el del BBVA, Calos Torres, que lo hizo por el otro. Eso sí, antes, ambos estuvieron hablando. Les une una buena amistad, aunque discrepen abiertamente sobre la OPA.

El martes, el poder de convocatoria se diluyó. La prueba es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tuvo tanta ‘claca’ como Sánchez. Es más, su intervención pasó sin pena ni gloria. Ese día se celebró la cena oficial donde el chef Nandu Jubany demostró cómo sortear una brutal tormenta y empezar a servir en un tiempo récord. Quizá deberían llamarle los de Red Eléctrica…

Algunos de los presentes, como Josep Crehueres, Enrique Lacalle o Josep Sánchez Llibre, asistieron también a la presentación del libro 'Diccionario sentimental del automóvil', que ha escrito el CEO de Renault, Luca de Meo, y cuyos beneficios se destinaran a la Asociación Candelita, que facilita a las mujeres en riesgo de exclusión social obtengan el carnet de conducir. De Meo dejó buenos amigos en Barcelona.

La verdadera fiesta

La música sonaba fuerte al atardecer de este miércoles en la esquina del Paseo de Gràcia con València, y es que un DJ amenizó la fiesta de inauguración de la nueva sede de beBarlet. El fiestorro tuvo tanta o más convocatoria que algunos actos del Cercle. El momento álgido fue cuando aparecieron unos rumberos catalanes. Entonces, el presidente del PP en Barcelona, Dani Sirera, se animó a bailar, mientras el alcalde Jaume Collboni le acompañaba con las palmas ante el delirio de los allí presentes.

A todo eso, los socios de beBarlet, Nacho Corredor, Adrián Jofre y Jaume Rios, no paraban de repartir abrazos al más puro estilo Pedro Sánchez. Estaban los consellers Albert Dalmau y Jaume Duch y el expresident de la Generalitat José Montilla, a quien no vi bailar.

Por cierto, BeBarlet se define como el primer gabinete de incidencia pública. Dicho de otra manera, se dedican a asesorar a clientes para participar en la vida pública. Si lo hacen tan bien como organizan las fiestas, no hay duda de que seguirán triunfando.

No se lo perdió tampoco el director de comunicación y RRII de BSM, Albert Ortas, o Marta Subirats, Marçal Sarrats, Arantxa Calvera, Oriol Abat y mis colegas de El Periódico, Gemma Martinez, Judith Pons y Martí Saballs. Al salir, me cruzo con el alcalde más joven de toda Europa. Es el de Portbou, tiene 20 años y se llama Gael Rodríguez. Su amabilidad me hace pensar que llegará lejos.

Ya en las escaleras, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay me presenta a la abogada Cristina Vallejo. Es la tercera mujer que puede llegar a decana del colegio de la abogacía. Cuenta con el apoyo de Maria Eugènia, así que es fácil que gane las elecciones. Pues eso, que en el beBarlet solo faltó Pedro Sánchez. Quizá para la próxima…