Un Papa entre el Norte y el Sur

Leonard Beard. / STOYAN NENOV / REUTERS

La Iglesia es una realidad transnacional, que no conoce fronteras y, por tanto, global, que se rige por criterios no asimilables al mundo de la política. La elección de León XIV es una prueba de ello. Robert F. Prevost nació en los Estados Unidos de América, concretamente en Chicago, de raíces europeas por parte de padre y latinoamericanas y españolas por parte de madre (su segundo apellido es Martínez). Su vida ha sido la de un misionero de la Orden de San Agustín (OSA), y de hecho ha vivido entre dos mundos, el norteamericano y el sudamericano, entre EEUU y Perú, su patria de adopción. Tanto es así que tiene dos pasaportes, y en Perú lo consideran uno de los suyos: ha vivido cerca de veinte años de su vida, en diversas ciudades y misiones del hinterland, como formador y profesor pero también ejerciendo responsabilidades pastorales de primera línea. Una de estas responsabilidades fue, en la década de los noventa, la de encargado de la parroquia de la Virgen de Montserrat en Trujillo. Finalmente, en 2014 el Papa Francisco le nombró obispo de Chiclayo, al norte de Perú, y en 2023 le hace venir a Roma para presidir la importante Congregación de Obispos, de la que salen los nombramientos episcopales del mundo entero. Ese mismo año, y solo hace dos, fue hecho cardenal. El Papa Francisco vio en él a una persona que podía asumir tareas de gobierno y hacerlo desde una larga y profunda experiencia pastoral. Ahora, 132 cardenales le han hecho confianza absoluta y con más de 2/3 de los votos y en la cuarta (!) votación la han elegido obispo de Roma y, por tanto, sucesor del apóstol Pedro. El Papa León es el nuevo Pedro que debe guiar a la Iglesia en los próximos años.

El Papa León XIV en el balcón tras su nombramiento. / Marijan Murat/dpa

El cardenal Prevost no estaba entre los nombres que se consideraban favoritos. Tan solo contaba como un eventual candidato en caso de que hubiera un cierto bloqueo y se recurriera a una solución de emergencia. Pero la marcha de las cosas no ha sido esta. León XIV ha salido en la cuarta votación, lo que significa que su nombre no ha sido de compromiso. Al contrario, su persona ha emergido decididamente y pronto, en un cónclave que ha durado justo 24 horas. La Iglesia no es equiparable a ningún sistema político ni es, obviamente, una democracia parlamentaria. Hay tendencias y opiniones, pero no hay partidos, no hay disciplinas internas ni juegos para alcanzar el poder. Cierto que ha habido en el pasado, cuando los papas tenían poder temporal en el marco político europeo, y el papa era un príncipe con su ejército y sus súbditos. Ahora, sin embargo, el Papa es un líder espiritual y global, que tiene una relevancia moral y una influencia innegable, si bien no representa ninguna potencia. Más bien, el Papa representa a los que no tienen voz, a los que no cuentan, a los que no entran en los cálculos de los poderosos, como se ha visto claramente en el pontificado del Papa Francisco, defensor de los pobres y de la paz.

El Papa León ha sido escogido en un contexto mundial complicado, donde la lógica del mercado y de la ganancia parece imponerse a la razón ética. Por otra parte, la guerra es una herida sangrienta en el corazón de Europa y en una tierra que es santa para tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e Islam. Los conflictos 'olvidados' existen en todo el planeta. La violencia domina en muchos grupos sociales y es como un veneno que penetra las conciencias. Muchos gobiernos piensan que la solución es el rearme, a pesar de que las armas comportan tan sólo destrucción y muerte. Es necesario un retorno a una humanidad que se piense a sí misma en términos de paz y de solución negociada de los conflictos. Todo se puede resolver con la palabra, nada se resuelve con la agresión. El Papa León lo subrayó en las palabras iniciales de su pontificado: diálogo, justicia, amor universal y sin exclusiones ni jerarquías –al revés de lo que defendió J. D. Vance en una intervención que el nuevo Papa criticó.

La voz del Papa es necesaria, más que nunca en un momento en el que se predican mensajes beligerantes y se practica la mentira en nombre de la verdad. Es necesario dar, pues, la bienvenida a un mensajero de paz, capaz de unir y reunir, de devolver la dignidad a quienes les ha sido robada, de poner el Evangelio de Jesús a disposición de todos, también de quienes no creen. Hay que saludar a un Papa global, cercano, amigo de los pobres y de la paz, que continuará el camino del Papa Francisco y, con un estilo propio, dará esperanza al mundo.