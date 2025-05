Operación blanqueo a Jordi Pujol

Desde hace unos meses existe una campaña de blanqueo sobre la figura de Jordi Pujol, que ha sido progresiva y controlada. La primera fase se dedicó más a la presencia pública del personaje y la actual está encajada en recuperar los aspectos positivos de su perfil político. La película 'Parenostre' es un ejemplo.

No se puedo negar que aquellos que vivimos muy de cerca todo lo que rodeó a Pujol, no solo en el año en que se desveló el dinero que tenía su familia en Andorra, sino durante toda la construcción del ideal pujolista desde los 80, teníamos un interés morboso por descubrir con qué base se construía el argumento de la película. Podía ser una ficción que se acercara a la realidad o unas supuestas verdades que explicaran un relato tramposo.

Vista la película, me quedo con la segunda idea. No hay como cambiar los tiempos de los acontecimientos para desvirtuar lo ocurrido. Y es una lástima. No era una mala idea utilizar el cine para acercar al ciudadano unos hechos que representaron el final de un ciclo político y el arranque de una nueva versión. Pero, para ello, el guión no podía ser de Toni Soler, el inventor de 'Polònia', un programa que desde lo histriónico mimó al nacionalismo catalán y al independentismo, utilizando el humor para edulcorar la idea de identidad con la que Pujol pretendió evangelizar Catalunya, mucho antes de la llegada de la democracia.

Aunque pueda resultar extraño, en marzo de 1980 Catalunya eligió a un banquero de 50 años como president de la Generalitat. Lo había sido desde 1959, con la fundación de Banca Catalana hasta que su activismo político en 1976 le hizo abandonar las riendas del banco para consolidar el proyecto de CDC, constituido en 1974. Su logística mental era de banquero. Para entender a la familia Pujol no hay que olvidar este detalle, aunque desde su punto de vista ese conocimiento debía volcarse en construir Catalunya. Él lo tuvo claro. Su familia, no.

El dinero andorrano de los Pujol, que fue público un 7 de julio de 2014, sorprendió a toda la familia y a él mismo, pero no por tenerlo, sino porque el conocimiento también lo fuera de un periódico. Pasaron 18 días hasta que el político reconoció, con la excusa del legado del abuelo Florenci, que así era.

Este detalle debería haber sido crucial en el argumento de la película y no una supuesta visita de Pujol a mossèn Ballarín de la que, como describía en un artículo Gemma Martínez, no existen elementos factuales para certificarla. Expiar pecados resulta muy cristiano, pero en este caso poco creíble.

Me comentaba otra compañera del sector que la película 'pujoleja'. El término es idóneo. Rezuma amor por Pujol y deja el lastre de la familia en un espacio jocoso. Utilizar el famoso comedor de los macarrones de las primeras elecciones como espacio narrativo de relación familiar, con una mesa con menos platos de la nutrida representación de hijos, hijas, yernos, nueras y nietos demuestra la farsa.

Jordi Pujol fue un hombre de Estado, es cierto. Tuvo en su cabeza una concepción de Catalunya concreta, la suya. Pero fracasó con el sentido que su familia le dio al servicio a la sociedad.