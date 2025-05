Más Europa

Reunión anual del Cercle d’Economia. / MANU MITRU / EPC

Aunque la atención se concentrase en el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de someter a consulta la OPA de BBVA sobre el Banc Sabadell, y la imagen más llamativa fuera la de los presidentes del Banco de Sabadell y BBVA charlando en un corrillo, lo cierto es que el encuentro anual del Cercle d’Economia se centró en pedirle a la Unión Europea que asuma más y mejor su liderazgo en el mundo. Un liderazgo político, en favor de un orden internacional basado en la observancia de reglas, y económico, para hacer frente a la competencia creciente de los otros dos grandes bloques, Estados Unidos y China. La mayoría de las intervenciones se centraron en la temática que presidía el encuentro: cómo conseguir que Europa despierte de su letargo y asuma un papel más relevante en el ámbito internacional. Frente al resurgir del nacionalismo económico que supone el anuncio de aranceles y otras medidas proteccionistas por parte de la administración Trump, los empresarios catalanes piden a Bruselas más imaginación y más determinación en favor del relanzamiento de la economía europea.

«Ahora o nunca», dijo una empresaria, refiriéndose a la necesidad de que la UE asuma el control de tecnologías críticas que hoy por hoy están en manos de asiáticos o norteamericanos. Se trata, en palabras del presidente del Cercle, Jaume Guardiola, de reforzar la integración europea, ganar en competencia y ser actores de primer orden en innovación. Para evitar lo que algunos llamaron el «peligro de la irrelevancia», es necesario que Europa supere la fragmentación de los agentes económicos estratégicos. Es lo que destacó el presidente de Telefónica, Marc Murtra, al explicar que la UE cuenta con 41 operadores de telefonía, mientras Estados Unidos, China, la India o Japón tienen tres cada uno. Ello les permite competir tecnológicamente en una escala que dista mucho de la europea. Tampoco habrá despertar sin revisar políticas regulatorias que constituyen a menudo un corsé para la innovación tecnológica, en comparación con las normas con las que operan otros países. En línea con los anuncios hechos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los intervinientes se mostraron contrarios a una respuesta proteccionista a las medidas anunciadas por Donald Trump y abogaron por aprovechar la oportunidad para que Europa gane en escala y competitividad. La mayoría asumieron que Catalunya y España cuentan con capacidad para participar de este resurgir, incluyendo el campo de la defensa y la seguridad, a tenor del comportamiento de la economía española.

La presencia de Pedro Sánchez, Alberto Núñez-Feijóo, Salvador Illa y otros líderes políticos, del Gobierno y la oposición, introducirá probablemente más pluralidad de opiniones en los debates posteriores a la jornada inaugural. Ello es lógico, teniendo en cuenta la agenda parlamentaria, pero la polarización no debería restar fuerza a la necesidad de trabajar juntos en pro de una mayor presencia de Europa en el mundo. Muchos de los problemas de Catalunya y España no podrán resolverse si la UE no cuenta con la capacidad suficiente para tratar de tú a tú a los otros dos grandes bloques económicos.