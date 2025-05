Natalia Olson-Urtecho, experta en innovación: "La gestión del apagón estuvo bien administrada"

Cuando arreciaba la gran recesión, le recomendó a Obama fomentar la innovación y el emprendimiento como motores de recuperación económica. Ella fue quien firmó el cheque para impulsar el coche eléctrico en EEUU que propició el despegue de Elon Musk. Ella llevó el blockchain al Gobierno norteamericano. Natalia Olson-Urtecho (Honduras, 1973), hoy embajadora de Silicon Valley Forum para España y Portugal –tiene domicilio en Barcelona–, habló sobre nuevas tecnologías en el Palau Macaya de la Fundación ‘la Caixa’.

Tanta innovación, pero el lunes todo el mundo buscaba una radio a pilas.

Yo tenía una.

En casa de herrero...

He vivido en países donde había apagones y la seguridad no estaba garantizada. Siempre tengo un kit de supervivencia: unos 40 litros de agua, pilas, velas, un calentador a gas, una reserva de comida no perecedera.

En este país es improbable el cero energético.

Uno de mis primeros trabajos, como urbanista, fue elaborar un estudio sobre las infraestructuras de EEUU. El 50% de nuestros puentes no debían usarse. Y cuando entré en la organización de Obama empezamos a pensar cómo obtener capital para mejorar las infraestructuras, también las digitales, algo que Biden logró llevar al Congreso. En Silicon Valley tenemos problemas con el GPO [Group Policy Object], el poder energético para alimentar la infraestructura digital. Hay una gran presión de demanda con unas infraestructuras antiguas.

¿Esa fue la primera idea que le vino en el apagón?

La primera fue un ciberataque, porque nuestros sistemas son muy vulnerables.

¿Y la segunda?

Que vivíamos un buen ejemplo de 'Europa primero'. Sánchez, Macron y Montenegro empezaron a colaborar y todo se resolvió en menos de 24 horas. La gestión del apagón estuvo muy bien administrada.

No es lo que opina la oposición.

Hace dos semanas di una charla sobre ciberseguridad ante líderes de grandes compañías españolas y el 50% de los CEO no sabían quién era su CISO (Chief Information Security Officer), el responsable de la seguridad digital, porque no lo ven como alguien necesario. La gente no quiere pensar que hay cosas peores que pueden pasar.

¿Pueden?

En la actual situación geopolítica, los 27 países deben estar unidos y colaborar. Yo quiero que Europa, especialmente los países del Mediterráneo, entiendan su poder económico y cultural. Son vecinos de África, que es un continente que está creciendo –y parece que no se dan cuenta–, y hay un interés capitalista en muchos países de Oriente Próximo. Pueden ser los más fuertes y no dejar que EEUU, Rusia o China les domine. Por eso empujo la regionalización, el establecimiento de corredores de innovación entre ciudades.

Mientras, ¿el futuro suena a distopía 'non stop'?

No cambiaremos tanto como muestran las películas. La humanidad aún es generosa y tiene pasión por la vida, y la tecnología del futuro permitirá que estemos más atentos a los otros. Yo llevé al Gobierno americano el blockchain, un sistema de registro digital descentralizado, y veremos cómo la comunidad tendrá más derechos sobre sus datos.

Hay quien desconfía de las soluciones de Silicon Valley.

Las compañías se crearon para dar un servicio y aumentar la comunicación, secuestrada hasta entonces por una decena de poderes.

Ahora el poder lo tiene Elon Musk.

Conozco a Elon. Yo firmé el cheque para crear empleo en el sector del coche eléctrico y ahí es donde él despegó. En la época de Obama queríamos mover la economía verde y encontramos oposición de la industria dependiente del petróleo, pero Elon cogió la innovación de nuestros centros de investigación y los aplicó. Es carismático, inteligentísimo, muy bueno en llevar adelante ideas disruptivas.

Ahora defiende que hay que tener un satélite propio.

Es su negocio, pero solo el 5% podría pagar uno.

Le irrita Europa, como a Trump.

Trump hace un tipo de defensa muy americana consistente en decir «somos los mejores y el resto no», cuando en realidad piensa que Europa es increíble.

Se nota que es diplomática.

Habría preferido que nos liderara un emprendedor, como el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg o Mark Warner, fundador de Nextel, que durmió seis meses en su coche y llegó a gobernador de Virginia.

¿Nunca tuvo usted ambición política?

No. Mi madre nos hacía leer desde pequeñas un diario de derechas y uno de izquierdas, y defender las tesis sin importar nuestra posición.

Defienda por qué hay que ser más innovador, más grande, más rápido.

Yo moriré pobre. No tengo necesidad de yates. Pero, si quieres crear un futuro como ciudad y como país para las siguientes generaciones, hay que tener ambición y conseguir una economía estable, que no solo se dependa del Gobierno, cuya existencia depende de los impuestos a la gente que trabaja. Tiene que haber más crecimiento, más nuevas industrias.

Muestre un camino.

Hay que poner un foco en el futuro de la agricultura, en lo que comemos. Habrá sobrepoblación y la demanda de alimentos será inmensa. Una amiga mía, la doctora Cecilia Tham, afincada en Barcelona, ha inventado un prototipo de planta autónoma, Herbie. Necesitamos este tipo de ideas.