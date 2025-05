La luz que no se apaga

"Gracias por lo de ayer", "Sois de puta madre", "No sé qué haríamos sin vosotros..." Creo que sentirse útil es una de las emociones más reconfortantes que existen. Cuando alguien te lo reconoce y ves que eso nace de la sinceridad y el afecto, se convierte en un chute de autoestima de los que deberían venderse en farmacias. Las frases que encabezan este artículo podrían ir dirigidas –con toda la razón- a los sanitarios, a los maestros… a estos dos colectivos, siempre; para mí son sagrados. También a los taxistas, que nunca fallan en los momentos jodidos y que el día del apagón hicieron un montón de carreras que no cobraron. A los bomberos, rescatadores habituales, pero también psicólogos si hay gente en apuros, por ejemplo, en un ascensor; a las tripulaciones de los AVE que lidiaron con un marrón de aúpa cuando se pararon los trenes en mitad de la nada. Y, en general, a todos los servicios policiales y de emergencias, desplegados para hacer frente a una situación inédita.

Pero esas palabras de cariño y de gratitud han llovido esta semana, sobre todo, para quienes trabajamos en la radio; no porque seamos mejores que los taxistas, los bomberos o las enfermeras, sino porque la radio es el hilo que nos conecta con la vida en tiempo real cuando falla todo lo demás. Por eso el gran apagón nos regaló escenas de otro tiempo, que valen su peso en oro: viandantes con un transistor pegado al oído, bares que sacaban altavoces a la calle para que decenas de personas se agruparan en busca de información, empujones para comprar pilas… La peregrinación a los estudios de Radio Barcelona de oyentes frustrados porque la emisora había dejado de emitir a través de su frecuencia principal fue una variación impagable de aquel dicho de Mahoma y la montaña. Si la radio no puede informar, voy yo a la radio para enterarme.

La radio conjuga el verbo 'acompañar'

A las pocas horas del ya circulaba la expresión "día de los transistores", recordando aquella "noche de los transistores" que un 23 de febrero de 1981 también mantuvo consciente a un país en pánico por los fantasmas del pasado. En realidad, ha habido muchas otras noches, muchos otros días, con la dana, con la borrasca Filomena, con el 11-M, con los grandes incendios, también con grandes fiestas, victorias deportivas… y un test de resistencia estratosférico que fue la pandemia del covid. La radio tiene un enorme potencial de información y de entretenimiento, eso está claro; pero siempre he pensado que el verbo más relevante que conjuga es el de 'acompañar'. Y en aquellas semanas aciagas, no de apagón sino de encierro, la compañía era la vacuna más eficaz contra el desánimo, la soledad y el miedo.

El otro día, con el apagón de marras, tocaba aplicar los mismos códigos: informar sin alarmar, entretener sin frivolizar, hacer radio como la mayoría de personas vivimos la vida: con luces y sombras. Y funcionó, claro que funcionó. Por eso cada día 24 millones de oyentes sintonizan alguna emisora; España es un fenómeno mundial en este terreno. Yo estoy en la radio, y en el periodismo, por puro azar, porque mi vocación inicial era ser profesor, estudiar Magisterio. Pero ya en primero de carrera se me cruzó un micrófono en el camino y fui incapaz de resistirme. Podría fustigarme, acusándome de tener una personalidad voluble y débil, pero creo, sinceramente, que en este caso fue más mérito de la radio que demérito por mi parte.

Para mí está claro que la televisión no tiene rival cuando una imagen es potente. Pero la radio establece otro vínculo más emocional, no tan basado en el fogonazo, diferente porque no entra por los ojos, aunque últimamente nos empeñemos en sembrar de cámaras los estudios. Es un vínculo de piel. Y llegados a este punto es cuando alguien dice: "Te estás olvidando de las redes sociales". No, porque la radio fue la primera gran red social de toda la historia. ¿Y el pódcast? Un spin-off de la radio. Eso es lo que hay. Definitivamente, Bruce Woolley, el que escribió en 1978 El video mató a la estrella de la radio, tenía un talento enorme para la música, pero como profeta no se hubiera ganado la vida. Hágase la luz: la radio no se apaganunca.