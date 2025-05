Este Barça también lleva el sello de Laporta

Hay cosas que es mejor escribirlas antes de que se produzca el desenlace. Pase lo que pase este martes en Milan y pase lo que pase con el final de la Liga, el actual equipo ha reconciliado a la afición con el Barça. Los sinsabores de las últimas temporadas, no solo en términos de títulos sino también de juego, y el exilio del Camp Nou habían enfriado muchísimo la vinculación con el club. Las reiteradas victorias con el Real Madrid, la remontada contra el Atlético de Madrid, el baño al Borussia y la capacidad de sufrimiento en Dortmund han convencido a la culerada de que esa manera de jugar que tanto les gusta de este equipo puede acabar abriendo un nuevo ciclo de títulos. Flick es una mezcla casi perfecta de Guardiola y Luis Enrique, los hacedores del último período de gloria. Lamine Yamal es algo mejor que Messi a su misma edad. Cubarsí e Íñigo Martínez recuerdan los mejores años de Puyol y Piqué. Pedri es Xavi con carisma y entre Olmo, Gavi y compañía han hecho olvidar a Iniesta mientras Raphinha y Lewandowski podrían ser cualquiera de los que les acompañaron. Hay equipo y la afición se identifica con ellos tanto o más que con los anteriores.

Si hacemos paralelismos, hay que reconocer que hay una constante entre el momento inicial de aquel equipo inconmensurable y el actual: Joan Laporta. Solo su osadía permite golpes de timón y apuestas arriesgadas como lo fueron en su día Guardiola y Messi y ahora lo están siendo Flick y Yamal, incluso con una progresión más rápida. Laporta tiene una visión farisaica de la realidad. Divide el mundo entre fieles y adversarios. Por eso lleva mal la relación con los medios independientes, puesto que le cuesta creer que determinadas informaciones sean simplemente fruto del talento periodístico y no de cualquier forma de conspiración. Y aún más le cuesta entender que, a veces, la mejor manera de defender al Barça es explicar las cosas que no se hacen bien no escondiéndolas como Florentino Pérez. Seguiremos informando y le reconocemos el mérito. Sin problema.