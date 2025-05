Los que me siguen no se sorprenderán si digo que soy una gran fan de Bruce Springsteen. Mi padre me llevó a mi primer concierto con trece años y desde entonces no he parado. El próximo será el 21 de junio, en Donosti. Me subiré al coche con mi amiga Anna Manso —porque no somos millonarias para pillar un vuelo de Barcelona a San Sebastián, que sale más caro que viajar a Nueva York— y nos lanzaremos a la carretera en plan 'Thelma & Louise', en busca de nuestro Brad Pitt particular. Pensábamos que, al ser fuera de Barcelona, igual el concierto sería en una sala más pequeña, más íntima. Pero no. En Euskadi también les da por hacer arte en campos de fútbol. ¡Me parece tan horrible! Yo por Bruce, mato, pero os confieso que estoy un poco harta de tener que mezclar mi emoción con la testosterona futbolera y escuchar mal a mi cantante favorito. Pero una cosa sí es cierta. En un campo de fútbol me siento libre para moverme, para bailar, para sentir y gritar como si no hubiera un mañana. Porque esta es otra: cuando el concierto se hace en un lugar perfecto desde el punto de vista acústico, como un Palau de la Música o un Liceu, entonces te exigen estar quietecita, como si el rock fuera ópera y tú una señora de porcelana. Tuve una experiencia muy desagradable, también con Anna Manso, en un concierto de Patti Smith. Nos expulsaron por no querer sentarnos mientras ella cantaba 'People Have the Power'. Patti, la sacerdotisa del punk, gritando al amor y al deseo, y el público allí apagado, como figurantes en un capítulo de 'The Walking Dead'. Lo único que les faltaba era una mantita y una tila. Y las malas, nosotras, por querer bailar en un concierto de rock. Y ya que estamos… ¿podemos hablar de los móviles? Esa obsesión por grabar el concierto entero para colgarlo luego en las redes. ¿Y ver qué, exactamente? ¿Un concierto mal grabado, con el sonido reventado y la cara del cantante en una pantalla dentro de otra? Estamos en la era de la inteligencia artificial. Ya nada es del todo real. Solo nos queda eso: el teatro y la música en directo. Lo que ocurre una vez y ya no se repite. Lo que no se puede pausar ni editar. Lo que no tiene filtro. En serio: apaga el móvil. Baila. Canta. Llora. Que probablemente este concierto será lo único de verdad que te ocurra en mucho tiempo.