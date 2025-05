Pasan los días y todo el mundo sigue explicando qué hacía el lunes del apagón, así que me añado a la lista. No hace ni una semana y el riesgo de ser redundante es menor. Además, como ocurrió en la pandemia, de repente muchos ciudadanos nos vimos en una situación similar. Hay quienes sufrieron largas horas de desinformación, cansancio e incluso pánico —citas canceladas, trenes parados, ascensores bloqueados— y quienes pudieron superarlo sin trabas y con leve nostalgia impostada de la vida analógica: radio con pilas, velas. Además, el hecho de que todo durara menos de 24 horas ha facilitado el relato.

En mi caso, cuando se marchó la luz (y durante unos minutos la frase más pronunciada en el país fue “¿es nuestro o es de ellos?”), estaba mirando fijamente a una cámara digital. Me daba de alta como socio de una institución y había que tomar la foto del carné. En el momento del clic nos quedamos a oscuras y era como si mi mueca hubiera provocado un cortocircuito. Como la cosa iba por largo, volví a casa paseando. El móvil no funcionaba, las calles se llenaban de gente y no negaré que se palpaba en el ambiente un estado de alerta, de colapso latente. Corrían las primeras conspiraciones, hasta que por fin las radios informaron. Por la tarde salí otra vez a pasear. Sentado en un banco de la Gran Via, cerca de la plaza Tetuán, me convertí en un guía improvisado: una madre y una hija inglesas no sabían cómo llegar al Born; un albañil perdido quería ir a Sabadell en autobús; un joven francés buscaba un Bicing que funcionara y se quejaba de que los taxis solo aceptaban metálico y no le fiaban un Bizum.

De noche bajé a la calle y todo era más espectral y solitario. El silencio me hizo acordar del famoso apagón de Nueva York, en 1977. Provocó caos y confusión, una escalada de pillaje pero también, a los nueve meses, un pequeño 'boom' demográfico. La oscuridad se aprovecha para todo. Cuando de repente volvió la luz donde me encontraba, a las once de la noche, se escuchó un grito general de alegría, y me pregunté si dentro de nueve meses también se notará el crecimiento demográfico en la península ibérica. La España vacía no se repoblará sola.