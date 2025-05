Reflexiones sobre el impacto económico del apagón

El lunes 28 de abril de 2025, España sufrió el peor corte eléctrico de su historia reciente. A las 12:33 horas, una pérdida repentina de 15 gigavatios -el 60% de la generación eléctrica- dejó sin luz a toda la península Ibérica y partes del sur de Francia. El gran apagón colapsó infraestructuras críticas como transportes y telecomunicaciones, dejó a millones de ciudadanos sin luz y paralizó sectores clave de la economía.

A pesar de la magnitud del incidente, el impacto económico directo será inferior al inicialmente temido. Los analistas de BBVA Research estiman una pérdida real entre los 400 y 800 millones, mientras que la CEOE sube su estimación hasta los 1.600 millones de euros.

La metodología habitual para calcular el impacto económico en casos de catástrofes naturales o pandemia parte de la producción de PIB diario y ajusta en función de la afectación por sectores. El PIB diario de España ronda los 4.500 millones de euros A partir de ahí, puede tenerse en cuenta, por ejemplo, el indicador de la caída del consumo eléctrico, que fue de un 50% durante la mitad del día, si bien no es lo mismo la falta de luz durante las horas centrales de la jornada laboral que durante la noche. Asumiendo un supuesto de correlación teórica entre el consumo eléctrico y la actividad económica, daría una caída de la actividad de un día del 25%, por tanto, unos 1.125 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que una parte del PIB perdido ese día se podrá recuperar posteriormente, esto sucede sobre todo en servicios personales, consultoría, banca, servicios profesionales, etc. De hecho, el consumo con tarjetas de crédito al día siguiente fue un 9% superior al de un martes normal, lo que demuestra que no se puede dar por perdida toda la actividad no realizada ese día. También hay que contar con que algunas actividades trabajaron con cierta normalidad gracias a los generadores, como hospitales, residencias y otros servicios esenciales. O que algunos bares y supermercados agotaron parte de las existencias, y algunos comienzos vendieron productos que no se habrían consumido sin el apagón (transistores, velas), el llamado efecto composición.

Sin duda la mayor afectación ha sido sobre el sector industrial, la restauración y el turismo. Dentro de la industria, especialmente en aquellas actividades con costes importantes de arranque (químicas y refinerías), las que trabajan con productos que requieren cadena de frío (alimentación y farmacéuticas), o las que tienen una cadena logística compleja (automoción). Por otro lado, el sector de la restauración no podrá recuperar las ventas no realizadas (no venderá el doble de menús al día siguiente ni el doble de cafés), ni tampoco el transporte y el turismo, que han acumulado importantes pérdidas por las dificultades de movilidad, que se alargaron más de un día. Teniendo en cuenta todos estos análisis sectoriales, difíciles de estimar con precisión, podría aproximarse una cifra de impacto macroeconómico. Según ha avanzado el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el coste estimado máximo sería de 800 millones de euros, que equivaldría a dos décimas del PIB del segundo trimestre o, dicho de otro modo, al 0,05% del PIB anual de 2025. Por tanto, incluso en el escenario más negativo, no hará variar la senda expansiva de la economía. Pero sí es necesario alertar del impacto que puede tener sobre la confianza y la inversión a medio plazo, si no se dan garantías de seguridad en el sistema energético, sobre todo en un contexto en el que España está al frente de Europa en el despliegue de las energías renovables.

El apagón ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico ibérico. La baja interconexión con el resto de Europa —solo un 3% con Francia, lejos del objetivo europeo del 15% para 2030— agravó la crisis. Sin embargo, la colaboración internacional fue clave para la recuperación: Francia aportó hasta 2 GW y Marruecos hasta 900 MW a través de las interconexiones existentes.

Aunque el impacto económico directo ha sido limitado, el gran apagón ha sido un toque de alerta sobre la fragilidad de las infraestructuras energéticas. Urge reforzar las interconexiones eléctricas, mejorar la gestión de las energías renovables y garantizar sistemas de apoyo más robustos, para evitar que un incidente similar vuelva a paralizar el país.