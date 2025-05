Puigdemont, varado en Waterloo

La figura política de Carles Puigdemont se difumina progresivamente desde sus dos fracasos electorales y por el atasco de sus “acuerdos históricos” con el PSOE. Durante algunos meses, el PP se empeñó en darle vida, presentándolo como un peligro para España, que nadie se creía, pero les resultaba útil como dardo contra Pedro Sánchez. Ahora ni eso, así que el expresidente de la Generalitat está varado en su condición de recuerdo de un fracaso para el independentismo y de lastre para el despegue de su desorientado partido.

De vez en cuando, emite señales sobre su regreso a Catalunya. Antes de Sant Jordi, sus portavoces propagaron el enésimo rumor: “para Sant Jordi es un poco justo, para Sant Joan es algo más probable y mucho más seguro para el Onze de Setembre”. Después de su fugaz estancia en Barcelona, con la que no consiguió frenar la investidura de Salvador Illa, la credibilidad de estos globos sonda ha decaído. ¿Pero, por qué sigue en Waterloo? Porque no está dispuesto a correr el riesgo de pasar unos días en prisión y porque está administrando la última carta que le resta: mientras él no vuelva y ocupe su escaño en el Parlament, la normalización política que predican Illa y Sánchez no será completa.

Pedro Sánchez no puede hacer nada para adelantar su retorno una vez que el Tribunal Supremo congeló la ley de amnistía y no debe estar demasiado interesado en que Puigdemont tenga un arranque heroico y lo haga sin permiso de los jueces que le persiguen. Tal vez esta crisis política sí que acabaría con su mandato, cosa que no han conseguido ni las deslealtades de Sumar-Podemos ni la incompetencia de las eléctricas. Ambos confían en que el Tribunal Constitucional de por buena la amnistía. De torcerse este plan, a Puigdemont le quedaría poco más que seguir tarareando la 'cançó de l’enfadós' sobre su eventual regreso. Dios no quiera que esto suceda. La perspectiva sería muy dura para él e insoportablemente agotadora para todos los catalanes, sea cual sea su sueño político.