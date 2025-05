La opa entra en la última etapa

En un país donde no hubiera apagones eléctricos, la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell ya se hubiera dilucidado hace unos meses. Pero no, un año después de que se iniciara el melodrama financiero, aún estamos lejos de saber qué va acabar ocurriendo para desespero, sobre todo, de los empleados del banco catalán, que no saben qué acabará ocurriendo con ellos. Por mucho que un alto directivo del Sabadell me confesara recientemente lo apasionante de la situación y el aprendizaje acumulado, nadie entiende cómo siguen en esta situación. Procrastinar: el verbo de moda en España.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de dictaminar -aleluya- su dictamen sobre la operación que debe abrir la puerta a que el Gobierno se acabe finalmente mojando. En España, donde todo se mide desde dos puntos de vista: político e identitario, la decisión de la Comisión ha sido asumida con aplausos, por no decir euforia, dentro del BBVA, y preocupación en el Sabadell. La entidad de origen vasco, altamente dependiente de los mercados mexicanos y turco, no tendrá problema para ajustar las demandas de la CNMC sobre su relación contractual con sus clientes potenciales, especialmente pymes, procedentes del Sabadell.

No debería pasar menos de un mes en que el Gobierno, a propuesta del ministerio de Economía, acabe manifestando su opinión definitiva sobre la opa. A pesar de la poca gracia que le hace por razones ideológicas y por la influencia y presión realizada desde Catalunya contra ella, no tiene demasiados argumentos para oponerse. La Comisión Europea mira atentamente y desde Europa ya se han dado mensajes a favor de que debe haber más concentración bancaria a nivel nacional antes de emprender las fusiones transnacionales, necesarias para poder competir en el mercado financiero global.

Con este escenario, y una vez la CNMV dé el visto bueno final para lanzar la opa, la palabra final la tendrán, como debería ser siempre, los accionistas del Sabadell. Y aquí es donde la incógnita se redobla y acabará surgiendo.Al BBVA no le va a quedar otro remedio que mejorar la oferta a última hora para lograr alcanzar el 50,01% de votos favorables a la opa de los accionistas del Sabadell, que necesita para continuar.

¿Y de qué accionistas hablamos? Mayoritariamente son fondos y gestoras de ionversión que, casualidad, participan en ambas entidades. Ejemplos: BlackRock, primer a gestora de fondos del mundo, tiene un 6,8% en BBVA y un 3,13% en Sabadell; el fondo soberano más importante del planeta, Norges Bank, tiene alrededor de un 3% en ambas entidades. Algo es absolutamente seguro: a la hora de determinar si apoyarán la opa, usarán distintos programas que solo analizarán la capacidad de crecimiento de sus inversiones en ambos bancos: unidos y por separado. Ni política ni identidades. Si están seguros que las acciones del BBVA (con Sabadell) tendrá mayor recorrido alcista dirán sí a la opa. Si no, se negarán. Más vale que la decisión final ocurra cuanto antes.