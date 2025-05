10 conceptos claves para entender el debate sobre la red eléctrica

Para explicar lo que ocurre en el mundo de la electricidad a menudo nos referimos a las leyes hidráulicas para hacer más visible el fenómeno. Así, el voltaje eléctrico es la presión del líquido, la intensidad en amperios es el caudal. Por lo tanto no es de extrañar que en algunas explicaciones utilicemos símiles hidráulicos, porque las leyes son similares. En el debate sobre el apagón de la red eléctrica ibérica van apareciendo conceptos como 'potencia firme', 'generadores síncronos', 'energía reactiva', 'inercia eléctrica', 'generación gestionable', 'desequilibrio de suministro'... y resulta difícil seguir el debate. Este es una especie de glosario con algunos de los conceptos necesarios para ello.

Pulsa en el ítem que más te interese para ir directamente.

Nos referimos a la tecnología que puede variar la generación eléctrica para ajustarse a la demanda. Todos sabemos que por la noche hay menos consumo de electricidad. Por ejemplo, el jueves, un día laborable normal, la potencia que el sistema necesitaba a las 4 de la mañana era de 20.000 MW, mientras que a las 21:15 fue de 29.480 MW. Por tanto, el sistema debe ir variando su generación para ajustar la generación a la demanda. Todos los días el operador del sistema REE calcula las necesidades para cada momento del día siguiente. Bajo estas hipótesis el mercado eléctrico decide el precio de cada hora en base a las ofertas de las distintas tecnologías. De todas ellas, la generación hidráulica es la que mejor ajuste tiene porque abre o cierra la válvula de la central y se adapta. La generación de ciclo combinado con gas puede modular su potencia cerrando la válvula de gas siempre que se encuentre dentro de sus parámetros de eficiencia, más o menos entre un 50% y un 100% de su potencia. La energía nuclear es la que tiene mayor dificultad para ajustar la producción, pues bajar la potencia implica perder eficiencia, el combustible se gasta de forma menos homogénea, provocando desigualdades y afectando eficiencia y el programa de recarga de combustible. Finalmente, existen las energías renovables eólica y fotovoltaica que pueden reducir su potencia de forma electrónica, forzando menos eficiencia, y se pueden desconectar fácilmente de la red si conviene. Una central nuclear con 1000 MW equivale a 200 centrales fotovoltaicas de 50 MW, por lo que son mucho más gestionables las energías renovables que la energía nuclear.

Esta definición se refiere a la generación eléctrica que proviene de grandes generadores, una imagen comercial. Intuitivamente significa que es muy fuerte. Normalmente este argumento viene acompañado de generadores síncronos que tienen mucha inercia. Los grandes generadores, como los nucleares, tienen conjuntos turbina de vapor-generador con un peso de 5 toneladas girando a 1.500 rpm y radios que pueden tener hasta 2 m en algún punto. Esto les da mucha inercia, pero hay que ponerla en referencia a la potencia que aporta. Una turbina de central nuclear tiene una gran inercia de 10.000.000 kg.m2 y una inercia efectiva en la red de 120 s. Mientras que un parque de 200 turbinas eólicas de 5 MW que generen los mismos 1.000 MW de la central nuclear tiene una inercia mecánica total de 179.664.000 kg/m2, 18 veces superior, pero necesitan una inercia virtual porque los aerogeneradores están ligados eléctricamente.

La energía fotovoltaica se genera en corriente continua, por lo que necesita un inversor electrónico que la transforme en corriente alterna. En parques renovables de más de 2 MW deben cumplir los vacíos de tensión: deben mantener el contacto con la red hasta 15 s. con una caída de tensión de hasta el -80% entregando potencia variable. También deben aguantar desde 51 Hz y hasta 48 Hz para asegurar que la red no caiga. Las renovables de más de 5 MW deben seguir las órdenes de REE para regulación secundaria, subiendo y bajando potencia. La mayoría de inversores fotovoltaicos y muchas de las baterías domésticas normalmente funcionan si funciona la red. Si no hay tensión en la red no pueden funcionar, y el lunes del apagón no pudieron suministrarse con electricidad por su autoconsumo. Se llaman inversores 'grid-following'. Los nuevos inversores 'grid-forming' permiten generar la frecuencia y trabajar de forma aislada de la red. En la nueva estructura de red renovable serán imprescindibles para que aporten una inercia al sistema superior a la de los grandes generadores síncronos.

La energía reactiva, al contrario de la energía activa (luz calor, movimiento) que es la energía útil, es un componente de la energía eléctrica derivado del uso de equipos con bobinas (motores, transformadores, luces fluorescentes...). Su presencia comporta problemas en la red como pérdidas eléctricas, yendo y volviendo entre generadores y receptores, aumentando la corriente total que circula por los cables y generando pérdidas por efecto Joule (calor). La energía reactiva ocupa espacio en la red, haciéndola más pequeña. Es como una vena que tiene colesterol y se hace más pequeña, o como un tubo por el que, en lugar de agua, circula yogur, mucho más viscoso. El exceso de reactiva puede provocar caídas de tensión (Óscar Puente se refirió a ella hace semanas en las líneas de tren AVE). Como veremos, una mala gestión de reactiva puede provocar que la red entre en resonancia y sea catastrófica. Los generadores síncronos tienen la capacidad de limpiar la reactiva de la red, pero los generadores digitales (inversores) la tienen menor. Por tanto, una red fotovoltaica necesita que tengan un complemento condensador en la red para mantenerla limpia de energía reactiva. Así como la generación del norte de España combina parques fotovoltaicos y eólicos con turbinas hidráulicas, ciclos combinados y centrales nucleares, con facilidad para controlar la reactiva que genera el territorio, por debajo del paralelo 40 la generación fotovoltaica no tiene esta compensación y necesita que la red disponga de elementos condensadores o compensadores.

Estos alternadores tienen la velocidad de rotación sincronizada con la frecuencia de la tensión de la red, haciendo que la máquina mantenga una velocidad constante. Tienen un sistema de excitación que alimenta al rotor. Una de las ventajas de estos generadores es el control de la energía reactiva mediante la regulación de la excitación. Esto posibilita inyectar o absorber energía reactiva de la red, siendo condensadores síncronos, estabilizando la red. Un generador síncrono mantiene la tensión estable aunque varíe su carga (demanda) y tiene mucha facilidad para sincronizarse en la red ajustando la frecuencia y la tensión antes de conectar. Por el contrario, los asíncronos no tienen esa capacidad y conectan a la red con inversores electrónicos.

En una red eléctrica la resonancia se produce cuando los elementos inductivos (bobinas de motores y transformadores) y capacitivos (condensadores) de un circuito interactúan de forma que, a una determinada frecuencia (de resonancia) provoca oscilaciones excesivas de tensión o corriente en la red. La resonancia, tanto en serie como en paralelo, puede hacer que en un punto y momento determinado deje de pasar corriente, con un aumento repentino de intensidad, sobrecalentando componentes de la red o con un aumento repentino de tensión, desequilibrando los circuitos eléctricos.

Este fenómeno es un gran desconocido por el público en las redes eléctricas. Imaginemos ahora que, por culpa de la resonancia, deje de pasar corriente. Para entender el concepto, en una red hidráulica que hay un flujo en una dirección, si de repente este flujo se detiene, choca contra la válvula que lo ha detenido y gira en sentido contrario, encontrando el flujo que venía. Se superponen dos flujos, creando lo que se llama un golpe de ariete, un gran choque que puede destrozar la tubería. Para evitarlo, en las centrales hidroeléctricas de mucho desnivel se pone una chimenea de equilibrio para compensar la onda cuando la central debe cerrar urgentemente la válvula del agua que alimenta la turbina porque se ha quedado desconectada de la red. Pues una resonancia podría haber creado un golpe de ariete eléctrico, en una onda que se hubiera extendido por toda la red.

Recordemos que en buena parte del territorio tenemos una generación notablemente fotovoltaica con poco control de reactiva, ni posibilidad de almacenar, ni de compensar con energía gestionable convencional.

Hoy la máxima capacidad de almacenar electricidad se realiza con las centrales de turbina bomba. Estas centrales (en Catalunya, Estany Gento) tienen dos vasos de agua, uno superior y otro inferior. Cuando la red tiene necesidad de electricidad el agua del vaso superior se turbina hacia el vaso inferior. Al revés, cuando en la red le sobra electricidad, el agua del vaso inferior se bombea hacia el vaso superior. Aunque a mucha gente les parece una tontería, el rendimiento de estas centrales es muy elevado, del 75% y es la mejor tecnología para almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. En el momento del apagado la red estaba bombeando (almacenando) 3.000 MW. El potencial para almacenar en Catalunya es de más de 6.000 MW en centrales reversibles basadas en pantanos existentes, por ejemplo entre Sau y Susqueda, siendo clave en el despliegue renovable. Al mismo tiempo, es necesario impulsar la inversión en baterías de gran potencia o de pequeñas industriales y domésticas en autoconsumo que dispongan de inversores 'grid-forming'. El PNIEC prevé 23.000 MW en 2030.

Tener buenas interconexiones es clave para estabilizar una red. Trabajar en isla implica que cada fallo que hay tiene un riesgo de derribar la red. España tiene poca interconexión con Europa, unos 3.000 MW, y 2.000 MW con Portugal, que es el mismo espacio eléctrico. Las conexiones que hay con Francia en Catalunya son por la línea de Coll d'Ares a 380 kV y por la nueva MAT por la Jonquera que funciona con corriente continua, debiendo transformar 2.000 MW de alterna a corriente continua y después de continua a alterna. Se sospecha que esta conexión sofisticada puede haber tenido algo que ver con el apagón. Ahora existe un nuevo proyecto de conexión con Francia en el País Vasco por mar y hace muchos años que se habla de una línea por el Pirineo central. Pero Francia no está interesada en realizar estas conexiones.

La red tiene un número de requisitos técnicos que alguien define. Desde cosas tan básicas como cuál es la frecuencia y la tensión máxima y mínima, como cuáles deben ser las protecciones de cada central para asegurar la red o cuáles son las tecnologías que deben estar en el 'mix' de generación en cada momento. Algunas normas técnicas están obligadas por el ministerio correspondiente, pero las de acción diaria las ejecuta Red Eléctrica de España. Ella es quien decide cuánta energía fotovoltaica hay cada día, cuánta electricidad se exporta o importa, cuánta energía hidráulica hay, cuánto bombeo se utiliza, cuántas centrales nucleares son imprescindibles, cuántos ciclos combinados deben estar en marcha y cuántos parques fotovoltaicos o eólicos deben estar detenidos (el 'curtailment'). Este ajuste es dinámico, a medida que la red va evolucionando y las nuevas tecnologías permiten mayores recursos. Pero si existe algún responsable claro de la red es REE, con una experiencia histórica notable. Cuando falta o sobre energía, lo resuelven las centrales que están en regulación primaria, son las que tienen margen para generar más o menos electricidad de forma automática. Luego entra la regulación secundaria, que son las centrales que pueden variar la carga en segundos. Por último entran las centrales en regulación terciaria, que están de guardia para entrar en unos minutos.

Cuando el gestor de la red ha determinado qué tecnologías intervienen en la generación de mañana, el responsable del mercado, el OMIE, pone en marcha la lonja de precios eléctricos de forma que cada empresa y tecnología va entrando cantidad y precio horario de menor a mayor precio. Estos valores deben casarse con la compra de electricidad. Ambas curvas, la de oferta y la de demanda se encuentran en un punto que es el precio que comprará y obtendrá todo el mundo, es el mercado marginal.

Pero a ese precio hay que sumar otros precios como los de regulación secundaria que ajusta la potencia para mantener el equilibrio entre generación y demanda. Es la parte de programación que ha escapado al gestor, la parte de programación que no se ajusta exactamente a la realidad. Este servicio se paga fuera del mercado diario. También existen los pagos por restricciones técnicas a generadores que son obligados a producir para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema. Por ejemplo, en Barcelona casi siempre hay una central de ciclo combinado de gas en marcha para garantizar el suministro de la ciudad. Y pronto, si la instalación de centrales renovables en Catalunya no avanza más, las centrales de ciclo combinado tendrán que trabajar con restricciones técnicas, encareciendo mucho el precio de la electricidad.

Estos componentes, precio de mercado, regulación secundaria, pagos por capacidad, pagos por restricciones técnicas, ayudas insulares, pago por distribución y transporte eléctricos, amortización de déficits anteriores y bono social, hace que el componente de los peajes sea una parte importante de la factura eléctrica.

Tener precios de mercado por debajo del umbral de rentabilidad, precios cero o negativos durante muchas horas no permite el retorno de las inversiones, haciendo que algunas empresas entren en pérdidas importantes que pueden acabar con quiebra económica, frenando el camino de la transición energética para que los inversores o bancos no vean claro el futuro retorno de la inversión.