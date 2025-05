El apagón, última modalidad de batalla política

Un pasillo del Hospital Can Ruti de Badalona el día del apagón eléctrico. / HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

El apagón del lunes deja una insuperable sensación de vulnerabilidad acrecentada por el encrespamiento para sacar provecho político a la crisis. Reclaman los ciudadanos saber qué ha pasado y debido a qué causas o deficiencias; debe ser el Gobierno más concreto al dar explicaciones cuando responda de datos fiables; hace falta que el PP se aplique el sentido de Estado tantas veces por él invocado. Cabe reprochar a Pedro Sánchez la demora en comparecer y aún más en someterse a las preguntas de los medios. Pero hay una distancia oceánica entre el ejercicio de civismo colectivo en todas partes mientras no se restableció el servicio y la extraña forma de afrontar el momento por quienes, con la tragedia de la dana sobrevolando sus cabezas, se empeñan en comparar el comportamiento básicamente efectivo de todas las administraciones y la inoperancia manifiesta de Carlos Mazón y su entorno hace seis meses.

Es imposible no asociar tal actitud con la petición de siete comunidades autónomas gobernadas por el PP más Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, para acogerse al nivel 3 de emergencias, que traspasó al Gobierno la gestión de la crisis. Nada funcionó manifiestamente mal o de forma inadecuada en aquellas comunidades que se ocuparon directamente de responder al apagón. Puede decirse que el reparto de competencias entre la Administración central y la de cada autonomía funcionó sin mayores inconvenientes, todo lo cual hace aún más inexplicable el mantenimiento en la Comunidad de Madrid y Extremadura del nivel 3 so pretexto de que no puede levantarse hasta que se conozcan las causas del apagón. Como operación de imagen es de una gran simpleza; como compromiso público con los ciudadanos lo es todavía más.

Por si faltaba algún elemento para ahondar en esa sensación de vulnerabilidad acrecentada, el tono y los mensajes que destiló la reunión del Gobierno con las eléctricas y con REE no hizo más que justificar todas las inquietudes. Al mismo tiempo que se reconocía la imposibilidad de establecer por el momento las causas del apagón -seguramente lo provocaron un conjunto de circunstancias que coincidieron fatalmente-, proliferaron las acusaciones más o menos veladas a los operadores, se sometió a juicio apresurado las diferentes formas de generar electricidad y aparecieron todos los fantasmas habidos y por haber sobre el comportamiento de las nucleares, la conveniencia de seguir o no con el programa de cancelación de las mismas y el papel desempeñado por la renovables. Un totum revolutum bastante descorazonador en el que Gobierno y oposición compitieron en emitir juicios precipitados.

En esa acalorada discusión entre adversarios, rivales y voces discrepantes se propició una atmósfera que alimenta la desconfianza de los usuarios, de los votantes, de los contribuyentes, que contemplan estupefactos cómo, hasta ahora, lo único cierto es que el riesgo cero no existe y por mucho que se someta a revisión y mejora la seguridad de la red eléctrica, nadie puede garantizar al ciento por ciento que no pueda repetirse el apagón, tuviera causas técnicas el vivido el lunes, se debiera a un ciberataque -parece poco probable a criterio de voces independientes- o fuera una combinación de ambas cosas la que lo desencadenara. Parece elemental concluir que primero hace falta saber cómo nos quedamos a oscuras y dar luego con los responsables de lo sucedido, que seguramente los hay, pero da la impresión de que a cada lado de la divisoria la lista de eventuales culpables es diferente, depende de la coloración política.

Esa desviación cromática forma parte de la competición política, de las funciones asignadas a Gobierno y oposición, pero cuando se convierte en una norma de conducta sin excepciones adquiere un carácter degenerativo. En un noticiario de France 24 resumieron el martes el momentum, de la dana al apagón, con un titular por demás expresivo: L’Espagne: l’État à l’épreuve (España: el Estado se pone a prueba). Exageración o no, se corresponde con el concepto de Estado característico de la cultura política francesa, muy próximo a una de las ideas justificativas del poder político: la eficacia. Dijo un comentarista que había en ambas crisis un desafío implícito a la capacidad de respuesta de las instituciones y los medios a disposición del Estado, y es difícil no estar de acuerdo con él por más que la cultura política española no sea igual que la francesa.

En medio de todo ello, aparece el PP negándose a apoyar la respuesta diseñada por el Gobierno a propósito de la guerra arancelaria de Donald Trump salvo que, a cambio, se prorrogue la vida de las centrales nucleares. Una contraprestación inasumible por un Ejecutivo responsable y que invita a pensar que, contra lo esperable, la posición de los populares en esta materia está más cerca de la doctrina trumpista asumida por Vox que del desarrollo y ampliación de las energías verdes. Tanto es así que sería ingenuo no asociar el talante de la reacción del PP al apagón con su pretensión de salvaguardar anticipadamente las nucleares de cualquier responsabilidad en la caída de la red eléctrica. Lo que es tanto como decir que el episodio del lunes vuelve a poner sobre la mesa los verdaderos obstáculos que se interponen en el camino hacia el cambio de modelo energético, indispensable entre otros muchos cambios para que el planeta no deje de ser un lugar habitable.

No hay gran crisis en la que no afloren asuntos colaterales. El apagón cumple con esa regla por lo menos en dos campos: la prueba de estrés a que fue sometido el modelo autonómico y la oportunidad de armar algunos consensos esenciales para evitar un intercambio de reacciones desorbitadas. En el primer ámbito, todo funcionó esencialmente como era de desear, ayudadas las autoridades por el civismo y comprensión de los ciudadanos. En el segundo ámbito todo fue insólitamente atropellado, como si el diagnóstico de cuanto sucedió fuese posible conocerlo sin dilación -no hay entendido que sostenga tal opinión- y las explicaciones dadas por el Gobierno -más tarde que temprano y con las eléctricas en la diana- no fuesen suficientes para comprender que hay que esperar y ver (en sucesos similares en otros países se tardó meses en dilucidar a ciencia cierta qué sucedió). Los millones y millones de ciudadanos que vieron su vida alterada en grado sumo durante muchas horas se han hecho acreedores de dosis intensivas de contención para que no crezca el número de los convencidos de que la política es una inacabable pelea de gallos.