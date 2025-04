El Gran Apagón como oportunidad

Una calle de Barcelona durante el apagón. / MANU MITRU / EPC

El lunes 28 de abril de 2025 pasará a la historia como el día del Gran Apagón. En pocos segundos, el sistema eléctrico peninsular colapsó y aporto un cero a la red; todas las centrales se desconectaron en un breve lapso de tiempo.

¿Qué ha pasado? La seguridad total de un sistema no es posible y el riesgo cero no existe, pero ¿qué ocurre con el sistema eléctrico?. No entraremos en las causas del problema, que ya se conocerán, sino en la naturaleza del sistema eléctrico español y en la oportunidad que este incidente nos ofrece.

El sistema eléctrico consta de centrales de generación, redes de transporte y distribución y puntos de consumo. Las centrales de generación son unidades distribuidas que transforman distintas energías en energía eléctrica. Son las centrales nucleares, las térmicas de gas, hidráulicas y otras energías renovables. El conjunto debe ser capaz de suministrar electricidad a los diferentes tipos de consumo que fluctúan a lo largo del día y del año. El gestor del sistema debe combinar el funcionamiento de las distintas centrales para que aseguren en todo momento la calidad del servicio.

La complejidad del sistema eléctrico aumenta, debido a factores como el crecimiento de la demanda, la diversificación de centros de generación o la estructura del propio sistema eléctrico. El marco legal actual estructura el sector en cuatro actividades como son la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. El transporte formado por las grandes líneas de Alta Tensión, como monopolio natural, esta gestionado por una empresa mixta Red Eléctrica Española. La distribución la realizan algunas grandes empresas y la generación y la comercialización están liberalizadas y son realizadas por empresas privadas. El aumento de la complejidad del sistema comporta retos y oportunidades.

Las sociedades avanzadas demuestran su madurez transformando los accidentes en oportunidades para avanzar. Citaremos brevemente algunas relacionadas con el actual proceso de transición del modelo energético.

La transición hacia las renovables parece imparable en el marco europeo. Esta transición plantea la oportunidad de pasar de una visión limitada a las plantas de generación a una visión sistémica como uno de los sectores económicos, industria y servicios, de mayor crecimiento a nivel internacional.

El almacenaje como elemento de equilibrio del sistema. La estabilidad de la red requiere de fuertes inversiones en plantas de almacenaje energético, desde nuevos sistemas de baterías hasta inversiones en sistemas reversibles de centrales hidráulicas o el papel de las futuras 'smart-grids'.

El reto de la energía nuclear. Los siete grupos nucleares son actualmente un factor importante para la estabilidad del sistema eléctrico, pero en su día se fijaron unas fechas para su cierre, que van del 2030 al 2035. ¿Será posible cumplir con estas fechas de cierre? ¿Cuáles serán los planes para asegurar la estabilidad futura del conjunto del sistema?.

La posible reforma de la estructura del sistema eléctrico. ¿La división del sistema en las cuatro actividades citadas ha funcionado? ¿La sociedad mixta Red Eléctrica, con su actual accionariado cumple con los requerimientos necesarios para esta infraestructura básica?. ¿Las empresas de distribución, ¿actúan con criterios de servicio público y no aprovechan su posición dominante para influir en sus filiales de generación y de comercialización? ¿Se ha creado un auténtico mercado de la comercialización?.

Redefinir la estructura de la red. ¿Podemos ir progresivamente hacia una red que haga compatible las grandes redes de transporte conectadas en España y con Francia con la coexistencia de microrredes locales, relacionadas con su propia generación eléctrica y con sistemas de almacenaje que permitan un cierto nivel de autoabastecimiento?

Mejorar los sistemas de control y gestión de la red. Finalmente, es necesaria una permanente inversión en la mejora de los sistemas de control y gestión de la red, que permita una gestión eficiente y sistemas de ciberseguridad que eviten este tipo de problemas.

Parece que podríamos aprovechar este reciente apagón para proceder a una reforma en profundidad del sistema eléctrico al servicio de la comunidad.