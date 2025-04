Soluciones para el apagón

Apagón eléctrico en Madrid. / José Luis Roca

Adelantándome a las instrucciones del Gobierno, ayer a las ocho de la tarde salí al balcón a aplaudir a los electricistas. Si esta fue la mágica solución contra el covid, también ha de serlo para un apagón general, pensé para mí. Me extrañó no ver a otros ciudadanos llevando a cabo el mismo gesto solidario, espero que no sea una señal de que nos vamos volviendo egoístas y de que ya no sabemos valorar el esfuerzo de nuestros héroes.

Imagino que hoy nos encerrarán ilegalmente en casa, que es otra de las grandes soluciones gubernamentales ante toda situación que les sobrepase –es decir, ante cualquier situación– aunque supongo que algún ministro aprovechará para visitar un Parador Nacional en alegre y tumultuosa compañía. Mientras el ministro al que le tocaba turno ayer –no va a ser siempre el mismo– se solazaba en una 'suite', yo tuve que subir a peso a mi madre hasta el sexto piso en el que vive, porque ella no puede subir escaleras y sin electricidad no hay ascensor. No fue un esfuerzo comparable al de encerrarme en una habitación con media docena de señoritas, y además bastante menos agradable, pero a mi edad no es poco meritorio conseguir llegar hasta la sexta planta con mi madre a cuestas sin tirarla por el hueco de la escalera, ganas no me faltaron. Le tengo que recordar que hoy a las ocho salga al balcón a aplaudir a su hijo, no va a ser todo el mérito para los electricistas.

Echo en falta a un Fernando Simón de la electricidad, alguien nombrado por el Gobierno para que salga por televisión a tranquilizarnos –«la falta de suministro eléctrico va a afectar solo a tres o cuatro barrios de España»– y a darnos instrucciones absurdas de cara a superar la situación.

-Durante las horas de luz solar, solo podrán circular por la calle quienes lleven consigo una linterna a pilas. Quedarán exentos quienes vayan a pasear el perro o a comprar el pan.

Sobra decir que las linternas deberán ser homologadas, en estos momentos hay ya un ministro –no el mismo que está en el Parador, bastante trabajo tiene este– comprándolas a bajo precio para revenderlas a los ciudadanos y llenarse los bolsillos. Les dejo, que casi se me pasa la hora de aplaudir a los electricistas y a nuestro eficaz Gobierno, que sigue sin saber quien ha cerrado la luz.