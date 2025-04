Apagón fruto de la curva de aprendizaje

El debate sobre el apagón eléctrico será largo y podría ser que no lleguemos a tener toda la información exacta, por el hecho de que aparecen intereses políticos e ideológicos.

Es evidente que un país que hace un cambio de modelo energético, desde uno fósil a otro renovable, tiene que resolver los problemas que aparecen y tiene que hacer numerosos ajustes. En el mundo de la industria y de la tecnología lo llamamos hacer la curva de aprendizaje. En mi mundo sabemos que una máquina de papel necesita dos años para poder ser dominada eficientemente. California y Australia han sufrido procesos parecidos y hay que interiorizarlo, aprendiendo de cada incidente para mejorar. En eso consiste el 'know-how'.

Pero el debate se va ciñendo sobre otro que ya había previamente: sobre si nuclear sí, o nuclear no. Ahora se dice que las nucleares son síncronas (con capacidad de regular frecuencia y tensión) y las renovables no. Ambas lo son, una de forma analógica y la otra de forma digital. Es más, Francia no ha escapado de caídas de su sistema, seguramente menos general que el español, por precaución del RTE (el gestor de red francés). Si el lunes el sistema español hubiera tenido el 60% nuclear en lugar de fotovoltaico en iguales condiciones, el apagón habría sido idéntico, porque ambos sistemas, nuclear y renovable, son rígidos. Ambos necesitan la complementariedad de otras tecnologías flexibles, como la hidráulica, el ciclo combinado y el carbón. También otros complementos, como el almacenamiento en más centrales reversibles, en baterías de litio, desarrollar la flexibilidad de la demanda (no solo cuando el sistema no tiene suficiente generación, sino también cuando tiene exceso) y control de la reactiva (energía no querida que proviene del consumo en motores). La reactiva es como un parásito de la red, la ocupa y no deja espacio para la energía activa. Las centrales con máquinas generadoras síncronas tienen la posibilidad de corregir la energía reactiva del sistema, la tecnología fotovoltaica no. Por eso hay que corregir la reactiva de la red con condensadores, con restricciones de generar reactiva en el consumo (aires acondicionados) y con máquinas motor-generador síncronas que la corrijan. Podría haber pasado que, con una red con exceso de reactiva, con menos capacidad de transporte, enviar energía eléctrica desde Extremadura a Catalunya sea más difícil y genere tensiones en los nudos.

Fuera cual fuera la acción perturbadora, hacía días que la red eléctrica daba muestras de ir saturada. Se generaba más que se consumía, exportando al límite, 3 GW a Francia y 2 GW a Portugal, como si el protocolo de REE y sus acciones no fueran bastante finas. Podría ser que el algoritmo de REE, que calcula en cada segundo cuál ha de ser la potencia del sistema para satisfacer a la demanda, estuviera desfasado, como si, mirando el histórico de años anteriores, quedara ahora fuera de lugar. La razón podría ser que no ve la energía fotovoltaica en autoconsumo. Si esta es más elevada por el aumento de la instalación de placas en los tejados o en parques industriales de autoconsumo en tierra, la demanda es inferior a la que sería históricamente.

Sea lo que sea, ahora toca corregir los errores y aportar más energía de apoyo con ciclos combinados. Las centrales nucleares pueden quedar paradas, puesto que no pueden hacer este apoyo. Si no se cambia el criterio de la generación de precios, estas centrales de ciclo combinado no irán al mercado diario y cobrarán por lo que se llama restricciones técnicas. Y a mí me parece que es un error. Del mismo modo que nos quejábamos de los beneficios caídos del cielo, sería bueno que este plus que tienen que recibir las centrales de ciclo combinado para que funcionen (las cogeneraciones, también) se añada al precio real diario del 'pool', cosa que podría significar un sobrecoste del precio diario medio de 20 €/MWh. El otro error que tiene que corregir el regulador es el de la flexibilidad: que no sea solo para detraer demanda del sistema, como hace con el SRAD (servicio de respuesta activa de la demanda), sino que también permita horas flexibles para aumentar la demanda con más consumo, sin aumento de la potencia máxima, ni el pago de peajes para poder competir con el gas.

Explicado esto, yo no soy conspiranoico, creo que hay que aprender la lección en el camino que estamos haciendo, resolver la capacidad de las líneas de transporte desde el sur hacia el norte, resolver la reactiva, el almacenamiento, la flexibilidad, introducir más ciclo combinado para gestión y cerrar las nucleares, que no aportan nada en esta situación. De hecho, permanecerán paradas varios días.