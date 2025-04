Noemí Casquet, divulgadora sexual: "Han llegado a decir que estaba financiada por el Gobierno"

Noemí Casquet, en el Hotel Casa Fuster. / Ferran Nadeu

Es una de las voces sobre sexualidad más influyentes en habla hispana –2,4 millones de seguidores en Instagram y otro millón en TikTok– y la jefaza de la escuela de educación sexual Santo Amor de Madrid. Tras un bache de salud –resultó ser celiaquía– y de percibir un desmantelamiento emocional, Noemí Casquet (Sabadell, 1992) decidió "mostrar sus heridas" y compartir con otras mujeres el camino de la reconstrucción. La guía se titula 'Pirómanas. Cómo incendiar tu vida y despertar tu poder' (Planeta).

¿Es una mujer poderosa?

Soy resiliente y valiente, creo. Desde que presenté un blog sobre sexo en la universidad y un profesor me llamó "guarra" hasta hoy, me han dicho de todo. Que si soy líder de una secta, que si estoy financiada por el Gobierno. Yo he invertido todos mis ahorros en una escuela de placer para mayores de edad en Madrid. ¡Y la que se lio por hacer un taller de pajas! No estoy haciendo nada ilegal, sino algo necesario en este país. Una labor social. Es más fácil hablar de sufrimiento y dolor que de placer, y esa no es la sociedad que quiero.

Hablar de sexo aún incomoda.

El feminismo ha hecho un trabajo increíble, en especial en temas como el consentimiento, el deseo o el clítoris, pero, ante los cambios, hay una respuesta negativa que pone en riesgo nuestra seguridad, pero es lógica. Los hombres pierden privilegios y las mujeres a veces podemos dar miedo. Si buscamos una revolución rápida, no haremos nada revolucionario.

Alerta sobre el neomaltratador. ¿Cómo definirlo?

Sabemos identificar a un machista, a un misógino, pero el nuevo maltratador suele ser un hombre que se aprende los eslóganes del feminismo para ejercer maltrato psicológico. Una de sus herramientas es hacer luz de gas: te hace creer que la realidad que estás viviendo no es la realidad ("eres una exagerada", "es que yo no te he dicho esto"). Empiezas a depender emocionalmente más de él y –lo más jodido– a dudar de ti.

¿El príncipe violeta es otra cosa?

El príncipe violeta utiliza el discurso del feminismo para meter la polla en caliente. Lo hemos visto con Íñigo Errejón, pero hay muchos más nombres que no han salido. En el caso de Errejón, seguramente hay más víctimas, pero fue Elisa Mouliaá quien puso el cuerpo delante y hemos visto la violencia judicial que ha sufrido.

Usted señaló a una expareja, un humorista conocido.

Cuando hablé públicamente de la ruptura, por el engaño continuado y la luz de gas que viví durante mucho tiempo, hablé de mi proceso de sanación y recibí mucho 'hate'. "Eres una despechada", "eres una tóxica". Se denostó mucho mi discurso porque solo era yo. ¿Cuántas mujeres hacen falta para hacer caer a un hombre? ¿Tres, cinco? ¿Una no basta?".

¿La falta de credibilidad la enfermó?

Ya sufría dolores de estómago que no sabía de dónde venían. Pero cuando te das cuenta de que te han hecho creer que no vales nada, que te lo inventas todo, el cuerpo lo somatiza. Hasta hace muy poco quería que la gente validara mi credibilidad. Sentía mucha rabia –una emoción que a las mujeres no se nos permite–, y mucha sed de justicia y venganza, hasta que llegó un punto en que ese fuego me consumía a mí y ponía en juego mi carrera. Entonces, solté la rabia en el libro y me sirvió para validar mi realidad.

¿Hubo un detonador concreto?

La última noche que pasé con mi ex me pregunté: "¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando?". La aparición de esa pregunta en tu vida es la cerilla más grande que puedes encontrar para empezar el incendio y despertar tu poder. Pero soy consciente de que es un privilegio. Un 70% de mujeres quizá no se la puede hacer.

Pues hábleles de sexualidad, que está al alcance de todas.

Estamos aquí gracias a dos células sexuales. La sexualidad está en nuestra esencia. Ocurre que la hemos denostado tanto que la hemos llevado simplemente al plano físico. Hay otra puerta que cruzar, y nunca es tarde. Muchas veces no hace falta genitalidad, es vivencial. La meditación, la respiración y aplicar ciertas herramientas de antiguas civilizaciones pueden cambiarnos profundamente.

Una pauta simple y fácil, si es tan amable.

Hay que entrenar la presencia. Muchas veces follamos mirando el techo o pensando en la lista de la compra. Hay que follar desde la lentitud, la entrega, el abandono.

Anotado. A estas alturas, ¿cuáles son sus banderas rojas?

Que un hombre no sea un adulto funcional, que a sus 40 y pico años, con los huevos ya negros, no pueda poner una puta lavadora, no se dé cuenta de que hay que barrer, no trabaje sus emociones. Otra es que se queje de mi ambición. Todos los hombres quieren una mujer poderosa hasta que están con una. No quiero que me hagan pequeña, que hagan burlas pasivo-agresivas, que no soporten que gane más. ¿Pido mucho?

"Al final serás la loca de los gatos y el vino", le vaticinaron en redes.

¡Pues oye, me parece un planazo, José Luis! Las mujeres van perdiendo el miedo a estar solas, porque se dan cuenta de que muchas veces están más solas en una relación que fuera de ella. Vamos logrando unos índices de inteligencia emocional, de adultez funcional, y ellos cada vez se quejan más y escuchan antes a un tío fuerte que hace 50 'burpees' y les dice que las mujeres lo que quieren es el dinero y tal. Pues no todas, cariño.