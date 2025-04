Francisco, Jesús y Bob Dylan

Me he enganchado al famoso video del Papa Francisco creado con inteligencia artificial y que simula un encuentro con Jesús en el cielo, convirtiendo el agua en vino y sonriendo mientras suena 'Knockin’ on Heaven’s Doors' de Bob Dylan. No tengo fe, pero si decides no hacerte demasiadas preguntas, el cuento del cielo es maravilloso. La experiencia de velar a un ser querido es lo más cercano a la inexistente evidencia científica de que en ese cuerpo tu ser querido ya no está. Falta algo, falta la esencia, la energía o el espíritu, que cada uno escoja la palabra que le representa, el resto es una carcasa. Y aunque la falta de fe es tozuda, el vídeo que recrea a Francisco en esa otra vida tiene la poderosa capacidad de abstraernos e incluso reconfortarnos. Porque Francisco a muchos ajenos a la Iglesia nos caía bien y veíamos en él a un hombre bueno, con buenas intenciones, no la pompa ostentosa y ceremoniosa de la cúpula eclesial.

Lo cierto es que la semana comenzaba con un “se ha muerto el papa” que provocó unos segundos de desconcierto en muchas familias. “De Roma, el Papa de Roma!” Hay que decirlo todo porque la figura ya no está tan presente. Los católicos practicantes en España no llegan al veinte por ciento de la sociedad y sólo la mitad se declara católica, según las últimas encuestas del CIS, así que muchos niños han descubierto esta semana que, además de su padre, hay otro señor al cual también se le llama papa y que si se muere se para el mundo. En el sentido estricto de la fe tiene su lógica y se corresponde con los datos, pero el desconocimiento y la falta de capacidad para interpretar todo lo que nos rodea, desde el arte a las festividades de nuestro calendario, hasta otras interpretaciones trascendentes o filosóficas y políticas de nuestra existencia limita mucho el potencial del ser humano como ciudadano. La historia que cargamos en nuestra mochila es tanto de 'El origen de las especies' como de la Bíblia.

El vídeo de Francisco, Jesús y Bob es una maravilla y una demostración de como la IA nos va a ofrecer experiencias que pueden ser reconfortantes. El riesgo está en decidir no hacerse demasiadas preguntas.