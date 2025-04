Collboni poda rosas y Pilar Eyre cierra la noche

Foto 1. . (cedida).

Foto 2. . (cedida).

Pilar Eyre, además de escritora y periodista excelente, es una fantástica mujer. Hasta aquí podríamos coincidir todos, pero lo que desconocen muchos es su fortaleza mental y física. La primera, la mental, la demuestra públicamente no arrugándose ante nadie en sus habituales intervenciones en radio y televisión. La física, la deja claro año tras año en la fiesta ‘Abril’ que este periódico celebra por Sant Jordi. Les hablo de Pilar porque fue la primera que me encontré al entrar en el lugar del evento, el clandestino ‘Speaky Easy’ de Javier de las Muelas. Tras firmar cientos de libros de su exitosa novela ‘Señoras Bien’ (Planeta), está tan tranquila, sonriente como si hubiera sido una jornada sencilla. Tanto es así que aguantó hasta el final. Me cuenta que estaba feliz porque coincidió firmando libros con Joan Dausà y que le encantan sus canciones. El propio cantautor me explica que la admiración es reciproca.

Pues sí, la fiesta de ‘Abril’, que responde al mejor suplemento literario publicado en prensa y que dirige nuestro colega Àlex Sàlmon, es siempre un éxito. Otros de los habituales son el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y su esposa y vicepresidenta, Arantza Sarasola. El editor, que es un apasionado por el arte en general y por el mundo de los libros en particular, recibió numerosas felicitaciones por la reciente adjudicación de la Creu de Sant Jordi. Cerca de él vimos a diversas escritoras. Desde la superventas María Dueñas a Alice Kellen, Xita Rubert o Beatriz Serrano. Asistió la Consellera de Cultura, Sonia Hernández, en representación de Salvador Illa, que excusó su presencia al encontrarse de duelo por la muerte del Papa. Me temo que al Pontífice no le hubiera gustado mucho que alguien dejara de ir a una fiesta por su fallecimiento…

En la fiesta, el líder del PP en Barcelona, Dani Sirera, se mostraba orgulloso de haber repartido personalmente 1.500 rosas una por una, mientras que Tomàs Güell, el presidente de Liderem, me explica que están a un paso de dar el salto a Europa. Tras el verano les veremos en Bruselas. Veo también a Jaume Giró, pero entre tanta gente no me da para saludarlo. Mientras, el cantante Loquillo conversa con Martí Saballs, el único casi tan alto como el rockero. A su vez, el decano presidente del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín Sánchez, departe con el decano del Colegio de la abogacía, Jesús M. Sánchez, en presencia de la jurista Erika Torregrossa.

La escritora y periodista Pilar Eyre y el cantante Joan Dausà firmando libros / Cedida

La periodista Agnès Marqués, que ya triunfa en las tardes de Catalunya Ràdio, está espléndida. Y el periodista y columnista de la competencia Josep Martí se muestra muy cómodo entre mis colegas de EL PERIÓDICO… Al director, Albert Sàez, le falta manos para saludar y la directora adjunta, Gemma Martinez, se dejó la voz entre corrillo y corrillo. Pues eso, que ojalá cada mes fuera ‘Abril’.

Collboni entre Carolina y García Lorca

También fue un día especial para el alcalde, que había empezado la diada con su ritual habitual. O sea, que a las nueve de la mañana ya estaba en Flores Carolina. Sin embargo, a esas horas Carolina ya estaba desbordada de trabajo y fue el propio Collboni quien le echó una mano cortando y podando rosas ante la sorpresa de los presentes. Más tarde se dirigió a realizar lecturas compartidas en grupo con gente mayor que vive sola en casa. Allí, una señora le prestó un libro de García Lorca y el alcalde les explicó que de joven había hecho teatro y una de las obras que había ensayado era Yerma. Así que empezó su turno de lectura con un pasaje del dramaturgo granadino. Posteriormente, comió en la sede Penguin con su CEO, Núria Cabutí, y algunos autores como Javier Cercas, Ildefonso Falcones, Emilio Aragón o Julia Navarro, además del ya citado Àlex Sàlmon.

Por la tarde, tras regresar al ayuntamiento para su última reunión de trabajo, llegó la sorpresa del día. No fue para el alcalde, pero sí para aquellos visitantes que aprovecharon la jornada de puertas abiertas. Resulta que al llegar al despacho del alcalde se encontraron al propio Collboni. La jornada la terminó dando con romántico paseo por la Rambla con su pareja.