Rara y cruel, pero no ajena

Una enfermedad rara deja de serlo cuando tú o alguien de tu familia es quien la sufre. Entonces lo insólito se convierte en corriente y lo extraordinario en normal, hasta el punto de que la persona enferma o sus familiares más cercanos -en el caso de los pacientes de menor edad- conocen al detalle cada uno de los caprichos de esa patología antes rara y ahora tan forzosamente familiar que les ha dinamitado la vida.

La llegada del diagnóstico de una enfermedad rara supone, en ocasiones, un alivio que pone nombre y apellidos- por fin- a un periplo de pruebas, sintomatología tan variada como imposible y mucha incomprensión del entorno y de los propios facultativos.

La enfermedad rara manifiesta su crueldad también en ese momento, antes de ser diagnosticada. La dificultad para encontrar una etiqueta que la acote y la defina es el preludio del golpe que aún está por venir.

El 70% de los casos de cualquiera de las siete mil enfermedades raras conocidas (hay otro tanto que ni siquiera aún lo son) se manifiestan en la infancia. También en esta etapa encontramos el más alto porcentaje de fallecimientos, ya que el diagnóstico -a veces- no llega a tiempo. ¿Cuántas veces esos padres habrán ido al médico para explicar que algo no va bien con sus pequeños, aún a riesgo de parecer unos neuróticos? y ¿Cuántas habrán dejado de ir precisamente para no parecerlo?

Y entonces, cuando ya el agotamiento hace mella, cuando la rareza radica en que nadie sepa decir lo que está pasando, llega el diagnóstico y ese alivio inicial que nos lleva a pensar que si hay nombre hay tratamiento y por tanto cura, se desvanece al saber que no siempre, que no para todas, que no de forma específica, que no… La rareza es un puente que va y viene de la enfermedad al tratamiento de la misma, de la prueba al error, de la posibilidad de cura a su mal pronóstico.

Las estadísticas no hablan porque apenas hay estadísticas. La medicina debe afrontar cada caso como el todo, como una oportunidad para que esa enfermedad que es rara deje de ser ajena.