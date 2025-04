Perspectivas europeas sombrías

La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, durante la Reunión Anual de 2021 en Washington. / Archivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de presentar esta semana unas perspectivas económicas sombrías para la eurozona, al augurar un crecimiento del 0,8% para el conjunto de 2025 y rebajar en 0,2 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente sus anteriores estimaciones del pasado enero y de octubre de 2024. A la incertidumbre que genera la guerra comercial desatada por el presidente norteamericano, Donald Trump, se suman el anuncio de deslocalización de inversiones europeas hacia Estados Unidos y la supresión de empleos en la industria de la Unión Europea (UE).

La industria farmacéutica envió el 11 de abril una carta a la Comisión Europea urgiendo a tomar medidas rápidas para evitar un éxodo industrial del sector hacia Estados Unidos y China. El sector del acero anuncia despidos y se queja de que el plan sectorial y el plan de la energía presentados por la Comisión Europea no resuelven la acuciante cuestión del precio desmedido de la energía en la UE, con la electricidad y el gas el doble y el triple de caros que en EEUU y China, como volvió a advertir Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, en febrero ante el Parlamento Europeo.

Alemania, el principal motor económico de la UE, permanecerá estancada en 2025 con un crecimiento cero, después de dos años consecutivos de recesión, indican el FMI y el Gobierno alemán. La reforma del freno de la deuda en la Constitución alemana aprobada en marzo no permitirá la inversión masiva en infraestructuras y defensa pactada por el futuro Gobierno democristiano-socialdemócrata, porque chocará con las restricciones que imponen las reglas presupuestarias de la UE, destaca el 'think tank' bruselense Bruegel. El informe de Bruegel aboga por reformar de nuevo esas reglas fiscales para que no ahoguen la economía europea o elevar el limite de deuda pública del actual 60% al 90% del producto interior bruto (PIB).

España, el mayor crecimiento previsto

La segunda y tercera potencias económicas europeas, Francia e Italia, tendrán un crecimiento anémico este año (0,6% y 0,4%), estima el FMI, y los ajustes presupuestarios exigidos por la Comisión Europea restringen su capacidad de inversión. España es la potencia occidental con mayor crecimiento previsto (2,5%) y la única a la que el FMI ha revisado al alza sus previsiones. Las claves del éxito español residen en la fuerte subida acumulada del salario mínimo en los últimos años, que ha posibilitado un consumo sostenido, así como el incremento de la actividad económica que aportan el aumento de la población vía inmigración y la cifra récord de turistas.

Estados Unidos, a pesar de Trump, crecerá el 1,8%, más del doble que la eurozona, según el FMI. Las previsiones para la zona euro son tan bajas que incluso Rusia, pese a las sanciones, crecerá en 2025 el 1,5%, el doble de la eurozona, después de haber logrado un crecimiento del 4,1% en 2024, cuatro veces más que la zona euro, según el FMI. La debilidad de la eurozona es tan marcada que el índice de gestores de compras (PMI, en inglés) de este abril refleja una caída de 0,8 puntos hasta el 50,1 puntos, rozando el umbral de recesión.

Los grupos farmacéuticos suizos Roche y Novartis, con fabricas repartidas por toda la UE, han anunciado este mes que invertirán 44.000 millones y 20.240 millones de euros en EEUU para aumentar significativamente su producción en territorio norteamericano, en detrimento de sus factorías europeas. La carta del 11 de abril de los máximos ejecutivos de 32 grupos farmacéuticos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advertían que sin un rápido plan de acción industrial se producirá un éxodo de deslocalizaciones a EEUU y China y que en el plazo de tres meses se perderán 16.500 millones de inversiones previstas en la UE.

La persistencia de precios desmedidos de la energía en la UE está ahogando a los sectores industriales que requieren un elevado consumo energético para su producción, como el acero. Acelor/Mittal acaba de anunciar la supresión de 600 puestos de trabajo en Francia, que se suman a los 11.000 anunciados por ThyssenKrupp en Alemania. La UE perdió casi un millón empleos industriales de 2019 a 2023, avisa la Confederación Europea de Sindicatos. Ahora, sólo en el sector automovilístico se suprimirán más de 88.600 empleos en la UE, detalla un informe de Eurofound en base a los planes presentados por las compañías. Y en las últimas semanas se acumulan nuevos anuncios de recortes adicionales, como 2.000 empleos en Porsche, 5.600 en Siemens y 1.350 en BioNTech.