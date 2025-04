¿De verdad somos un país laico?

Me encuentro en un acto de Sant Jordi a una de las mentes más lúcidas que conozco, y le comento mi perplejidad por los tres días de duelo que han decretado el Gobierno central y el catalán por la muerte del Papa. Su observación da que pensar: “El postureo del duelo oficial es solamente porque este era el Papa bueno. Si llega a morir el anterior no se hubieran atrevido a hacer todo este paripé.” Más allá de que, efectivamente, Francisco contaba con la admiración de casi todo el mundo, incluidos no creyentes, y que su muerte ha causado una lógica, sincera y respetable conmoción global, la forma con la que la mayoría de nuestros políticos han reaccionado a su muerte roza el ridículo, además de ser una soberana insensatez democrática. Porque, perdonen, si vivimos en un Estado pretendidamente aconfesional y en el artículo 16 de la Constitución se dice de manera meridianamente clara que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, entonces ¿por qué al Gobierno le flaquean las piernas cuando muere el Santo Padre y declara tres días oficiales de luto? ¿De verdad un Estado oficialmente aconfesional declara un duelo por la muerte del jefe de otro Estado confesional? En Catalunya, el Gobierno catalán sucumbió también al grotesco postureo de los tres días de duelo, y algunos consellers llegaron a no ir a algunos actos con la excusa barata de que había muerto un papa. ¿Pero en serio gobiernos de izquierdas modifican su agenda, suspenden actos y ensalzan con su gesto la liturgia de una institución, que ciertamente es importantísima, pero que no deja de ser privada? El colmo del desconcierto llegó cuando en medio del duelo compareció Pedro Sánchez para glosar la figura del papa y a continuación, casi en la misma frase, anunció un inquietante plan de rearme de más de 10.000 millones de euros. Fue cuando nos dimos cuenta de que los inexplicables tres días de duelo tenían por fin una explicación: el Papa era la tapadera perfecta para colar, con el menor dolor mediático posible, un desaforado gasto en armamento. Lo que, por cierto, ya no ha podido tapar ni el mismísimo Papa ha sido la vergonzosa compra de 15 millones de balas a un Estado genocida, pero esta sí que ya es otra historia. En definitiva, lo que ha puesto encima de la mesa la muerte del Papa es que vamos repitiendo como loros que somos un Estado laico pero que, cuando llega el momento de demostrarlo, los gobiernos correspondientes parece que tienen repentinos ataques de amnesia. Quizás porque la Iglesia sigue teniendo un enorme poder que trasciende incluso la propia legalidad, como demuestra el hecho de que por no lograr no hemos ni logrado que paguen el IBI por sus inmuebles, como lo tiene que hacer cualquier club privado. El papa Francisco ha sido un líder espiritual admirable y valiente en su defensa de los más marginados y de los inmigrantes, y quizás eso, como decía mi amigo, ha sido la excusa perfecta para el postureo (y el trilerismo) político. Sin embargo, reconocerle sus méritos no puede convertirse en una coartada para darle a la iglesia, una vez más, un protagonismo que excede cualquier límite legal.