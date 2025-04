Josep Maria Pou: Pujol y el personaje

Poco duró la alegría del domingo de Pascua en el Vaticano. La truncaba la muerte del mismo Pontífice que horas antes, y a pesar de su flaqueza, estuvo en el balcón escuchando la lectura de su texto celebrando la resurrección. Fue como si hubiera querido oír por última vez sus propias palabras clamando por la paz, apostando por la esperanza, recordando a los pobres y reivindicando misericordia. Y despedirse públicamente del mundo asegurándose de que las convicciones que marcaron su vida sacerdotal se convertían en testamento y pasaban con él a la historia.

De esto se sigue hablando hoy entre anécdotas, categorías, lamentos y especulaciones, que conjugan todos los tiempos del verbo a la espera de sucesor.

Siempre se ha dicho que una de las preocupaciones de Jordi Pujol desde que llegó a la Generalitat era que la última línea de su biografía no estropeara toda su acción anterior. Y se afanó en defender tanto su causa como su hacer con la finalidad de que nadie ni nada alteraran su obsesión. Poco podía imaginar que, apartado ya del poder y alejado falsamente de los riesgos, sería la duda sobre su integridad la que marcaría la recta final de su destino, como consecuencia tardía del descontrol familiar. Asumido el pecado y como creyente se impuso su propia penitencia que hoy cree cumplida. Redimido, ha regresado a la vida social y ha ido recuperando el protagonismo arrebatado por las artes despiadadas de la política sin escrúpulos. Que la haya habido –como la sigue habiendo- no le exime de sus responsabilidades pendientes de juicio, pero le permite reivindicarse sutil y hábilmente para dejar constancia de un trabajo que los hechos confesados cuestionaron. De esto también va 'Parenostre' y este es el debate que provoca la película de Manuel Huerga.

Entre la ficción basada en hechos reales y la libre conclusión del espectador, el film rememora otra larga página de nuestra historia que tiene en la absolución católica impartida por Mossén Ballarín el simbolismo de la Catalunya cristiana que puede pecar por ser catalana, sabiendo que será absuelta por ser católica. Una concepción de ayer que poco concuerda con los principios del Papa aclamado hoy.

Pero si algo escapa del contraste de pareceres y concita unanimidades es la interpretación que de Pujol hace Josep Maria Pou Serra (Mollet del Vallès, 19 de noviembre de 1944). Un trabajo soberbio que, lejos de la imitación, no puede ampararse siquiera en el parecido físico entre la persona y el personaje. No habiendo nada coincidente entre ellos, probablemente ni la ideología, las diferencias las salva un excelente actuación fruto de un profundo nivel de introspección, que te hace observar a Pujol viendo que no lo es.

La parte crucial de la historia del President planteada en la cinta tampoco es nueva en la vida profesional de Pou. Antes de la pandemia y de la mano de un gran texto de Guillem Clúa - 'Justicia' -. Josep Maria ya nos había deleitado con la historia de un juez en el tramo final de su vida, atenazado por su doble moral y los problemas familiares, que hoy parece un trabajo precursor en una trayectoria que esconde y acumula muchos años de acción y vocación, constancia y tenacidad porque nada se improvisa. Mucho menos, hacerse con la vida de aquellos que todavía existen.