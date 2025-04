El papel del Papa

No hay otro dirigente espiritual en el mundo que tenga la trascendencia del papa de Roma. No se me ocurre otro que genere tanta expectación, tanto en vida como ahora, en el momento de la muerte. Quizás tuvieron un eco similar las exequias de la reina Isabel II, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, pero, claro, por motivos no estrictamente ligados a la religiosidad. El Papa ejerce una influencia mundial, justamente por su condición de cabeza visible de una religión que reconoce una sola autoridad, la que proviene de Roma. Las confesiones de la tradición judeocristiana y las del Islam no responden a una obediencia global, sino que mantienen una estructura basada en iglesias locales o regionales. El catolicismo, que proviene del 'katholikos' griego, se identifica con universalidad. Será por eso que la trascendencia del papado se convierte en un reclamo insoslayable, más allá de lo que podemos entender como espectáculo mediático o como ejercicio de estilo sobre la peculiar manera de escoger un nuevo papa. Es evidente que estos días nos fijaremos tanto en la liturgia y en los detalles singulares, expuestos a todo el mundo, como en el mítico secretismo del cónclave, generador de múltiples rumores, ficciones y fricciones. Pero debemos ser conscientes de que, en la situación actual, el nuevo papa de Roma jugará un papel crucial en la geopolítica. Lo interpretó Juan Pablo II en el final de la guerra fría y lo ha interpretado Francisco con gestos que algunos, erróneamente, con buena fe, han calificado más como "cristianos" que como "católicos", identificando el cristianismo con la misericordia y el catolicismo con los fastos contrarreformistas. También han utilizado este argumento, a la inversa, los detractores de Francisco, que han visto incluso indicios de herejía, de acercamiento a las tesis de la Reforma. El papel del pontífice será decisivo, en uno u otro sentido: siguiendo la corriente descarnada de la política sin valores o con una fidelidad radical al Evangelio de los humildes. Precisamente porque la Iglesia es católica y apostólica. Y romana.