En la Pascua de Francisco: padre, hermano, amigo... y profeta del Evangelio

Escribo desde la tristeza profunda, y también desde la esperanza. Escribo desde un corazón herido por la pérdida y, a la vez, sostenido por la fe y la acción de gracias. Se ha marchado Francisco. Y con él se va un padre, un hermano, un amigo. Un compañero y maestro de camino con quien he reído, con quien he llorado, con quien he compartido preocupaciones, alegrías y esperanzas.

Francisco no ha sido solo 'el Papa'. Ha sido alguien que creyó profundamente en la Palabra de Jesús y que no tuvo ningún problema en encarnarla con radicalidad. Un hombre profundamente evangélico que se convirtió él mismo en Buena Nueva para miles de personas. Con un corazón que tenía las dimensiones del corazón de Dios. En él cabían todos. Y a todos acogía.

Fue él quien nos enseñó que la Iglesia no puede estar encerrada en las sacristías ni en los palacios, sino que debe habitar las periferias, salir al encuentro, lavar los pies, partir y compartir el pan. Estar del lado de la humanidad herida. Entender que, ante la injusticia, no se puede ser neutral. Hay que tomar partido, como lo hizo Jesús.

Francisco fue profeta. Anunció el Reino con la misma claridad con la que denunciaba todo aquello que lo enturbia. Su voz fue un grito de ternura y de verdad. Nos mostró que no hay marcha atrás: que la Iglesia de Jesús es la Iglesia del Evangelio, la Iglesia del pobre, la Iglesia que abre puertas, que escucha y que abraza.

Los fariseos de todos los tiempos se sintieron incómodos con él. Porque su mesa siempre fue amplia. Porque para él Jesús es para todos, sin etiquetas, sin exclusiones. Porque supo ver en cada persona un hijo de Dios y no un 'caso irregular'. Porque su fidelidad no era a una norma, sino al Evangelio.

Tuve el regalo de encontrarme con un hombre con un sentido del humor sencillo, una austeridad radical y una coherencia muy profunda. Él sabía que se le había encomendado una reforma. Y no le tembló la mano. Porque quería que el Evangelio fuera de verdad fuente de salvación para todos.

He tenido el privilegio de ser amiga y de sentirme escuchada, acogida, amada. Él me confirmó en mi misión y me animó en el servicio a los más empobrecidos.

Con su partida, hemos ganado un intercesor. Desde el cielo, será más útil que nunca. Pero lloro su ausencia. Yo me siento huérfana. Y lo digo sin rodeos. Me siento desolada, porque aún lo necesitábamos. Pero también me siento enviada. Porque él me confió una misión.

Me pidió que fuera sus ojos y sus manos en Ucrania en algunos frentes muy concretos. Me pidió que ayudáramos a reconstruir un hospital de rehabilitación para heridos de guerra. Me pidió que cuidáramos de los niños.

Y hoy, el mejor homenaje que le puedo ofrecer es cumplir su deseo. Dentro de diez días llegarán 273 niños ucranianos: huérfanos o con los padres capturados. Será mi manera de decirle "gracias", de decirle "aquí estoy", de continuar, con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón, construyendo aquella Iglesia samaritana y valiente que él nos soñó.

Gracias, Francisco. Por tu vida. Por tu fe. Por tu ternura.