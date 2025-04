El sueño del triplete

Hansi Flick habla con la plantilla antes del último entrenamiento previo al Barça-Mallorca. / Enric Fontcuberta / EFE

La euforia ni se puede ni se quiere disimular entre los culés. Creen firmemente en el triplete, en volver a dominar el fútbol nacional y europeo, en sonreír a lo grande tras años de desdichas. La eliminación del Real Madrid en Champions ha ayudado, por supuesto. La verdadera remontada fue la del Barça ante el Celta y eso le da más fuerza si cabe a un equipo que no deja de creer, que es capaz de todo gracias a un grupo de chavales que se divierte jugando al fútbol. Sale Lamine y la magia se apodera del estadio. Pero ahí está Raphinha, el que nunca falla, un líder silencioso, seguramente inesperado. Qué jugador, qué bien lo ha hecho Flick recuperándolo para la causa. Y ese veterano rejuvenecido llamado Lewandowski, cuya lesión supone un grave contratiempo en esta recta final de temporada. El año, aunque intermitente por los percances físicos, de Dani Olmo, también está siendo notable. No olvidemos la categoría de Cubarsí, central para muchos años en su club y en la selección española. Todos son excepcionales jugadores, no hay duda, pero la figura de Flick se eleva sobre la de todos. Ahí está el entrenador alemán con su mano firme, la que no permite frivolidades ni a Ansu Fati ni a Ferran. Malos gestos los justos, lo ha dejado bien claro. Ahora manda él. En otros tiempos no muy lejanos había jugadores con más peso. La diferencia es evidente.

Ahora llegan semanas apasionantes. El Madrid sigue enganchado a la Liga gracias a un golazo de Valverde mientras el Barça ya piensa en el Inter de Milán, pero antes toca verse las caras con el equipo de Ancelotti en la final de la Copa del Rey. Casi nada. Un equipo, el blanco, muy tocado tras caer ante el Arsenal, con jugadores como Mbappé o Vinicius señalados y con el técnico italiano seriamente discutido. El Barça es el gran favorito. Ganar la Copa sería el primer paso para una temporada espectacular y perderla significaría un golpe demasiado duro. Del éxito al fracaso hay una línea muy delgada. Un gol, en este bendito deporte, lo puede cambiar absolutamente todo.