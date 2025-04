Tres meses de acoso

Por si hubiera dudas, llevamos tres meses instalados en la incertidumbre global. Es exactamente el tiempo que lleva Donald Trump desde su regreso a la casa Blanca. Desde ese 20 de enero no ha habido ni un solo día en que el presidente americano no haya puesto en vilo a medio mundo, obligando a reaccionar con medidas defensivas en vez de avanzar hacia escenarios más prósperos.

Teníamos algunas certezas de lo que podía significar el eslogan "hacer América grande otra vez", desde una política ruin con los inmigrantes para fragilizarlos y atemorizarlos, hasta el abandono de EE.UU de las organizaciones internacionales incluyendo los acuerdos por el clima, el de prevención de nuevas pandemias o el desprecio a la diversidad y la igualdad. Titulares que conformaron su campaña. Pero en solo tres meses todo eso se ha quedado pequeño.

No sabemos lo que nos queda por descubrir, pero lo que ya sabemos es que con este presidente nada es seguro. No lo es el escenario geopolítico. El futuro es mucho más negro para Ucrania, más inseguro para Palestina y también menos estable para todo Oriente Medio, incluyendo a Israel. No hay nada cierto en todos los acuerdos que anunciaba. Como tampoco lo hay en las medidas económicas. El famoso "día de la liberación" Trump anunciaba que los aranceles devolverían a EE.UU a la senda perdida, pero su efecto duró lo que dura un 'Black Friday': en una semana sucumbió a la presión y anunciaba 90 días de tregua tras comprobar que se hundía la deuda y la bolsa.

Su modelo político es de acoso y sus decisiones, tan erráticas que en solo tres meses ha logrado que nadie se fie de EE.UU.: ni el capital, ni los negocios, ni los países que hasta hoy formábamos una alianza para promover el mundo libre. Pero hay alguna noticia buena: en estos tres meses Europa se ha unido más, Alemania recupera el liderazgo, Gran Bretaña se acerca y la ola ultranacionalista radical, si no remite, estará obligada a dar muchas más explicaciones. Mientras, Trump tres meses después, más que hacer América grande, lo que está haciendo es dejarla sola.