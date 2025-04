Socialistas y vips invaden el village del Tenis Barcelona

La tranquilidad institucional y social que se vive en Catalunya en los últimos tiempos también se ha notado en el village del Open Banc de Sabadell. O sea, en el Godó. Desde que Salvador Illa es el president de la Generalitat, Jaume Collboni, alcalde y Pedro Sánchez continúa resistiendo en La Moncloa, en los actos públicos todo son abrazos y parabienes entre los cargos políticos. A veces, incluso, resulta aburrida tanta cordialidad. No obstante, para los que nos dedicamos a la información deportiva, podemos estar agradecidos de tener por primera vez a un conseller de deportes, Berni Álvarez y un secretario general, Abel García que se desviven por el deporte catalán y, que, además, lo hacen de manera amable. Ellos, como el concejal de deportes, David Escudé, forman parte de esta nueva clase política que trabajan las 24 horas y que se han pasado toda la semana en el tenis.

También actúa siempre con cortesía el delegado del gobierno, Carlos Prieto, con el que compartí mesa. Prieto es muy futbolero, pero no es ni del Barça ni del Espanyol. Su equipo es el Bilbao Athletic y asiste al campo cuando sus obligaciones profesionales se lo permiten. ¡Ah! Dice mucho de él, y no suele ser muy habitual entre cargos institucionales, que cada vez que Prieto acude a San Mamés se pague sus entradas.

Presidía la mesa, Álvaro Echevarría, en uno de sus últimos servicios para el Sabadell. Ya les comenté que dejaba su puesto de subdirector y director de comunicación y seguridad en el banco para convertirse desde ya en el hombre fuerte del presidente de Telefónica, Marc Murtra. Por cierto, se me puso la piel de gallina cuando Álvaro me muestra una foto suya junto a su mujer e hijos en el mismo helicóptero que sufrió el triste accidente la familia Escobar-Montal en Nueva York. El puesto de Echevarría lo ocupará Benito Reales, un reconocido profesional del mismo banco. En fin, mucha suerte a los dos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, saluda afectuosamente al secretari general d’esports, Abel García en el village. / .

Fabian Martín, que fue campeón del mundo de pizzas y antes boxeador profesional, me habla de su hija. Un crack que apunta maneras y que ya cocina mejor que su padre. Está también el que fuera director de comunicación del Sabadell, Gabriel Martinez, ahora director de Growth, Estrategia y Marca de la consultora Roman. Delante de mío, dos alcaldesas que dejaron sello en sus ciudades. En un lado, Mercé Conesa, que lo fue de Sant Cugat por Junts y ahora es CEO de Barcelona Global y, en el otro, Pilar Diaz, que lo fue en Esplugues por el PSC y ahora es delegada del gobierno de la Generalitat pese a ser doctora ingeniera de Telecomunicaciones. El buen rollo que transmiten entre ellas es una buena muestra que políticos de partidos distintos no tienen por qué estar siempre enfrentados.

Un rato antes, en el stand del Sabadell, observé la entrada del que fuera CEO del banco y ahora presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola. Por los abrazos, besos y la alegría de muchos ejecutivos allí presentes se nota que era persona estimada. Con Guardiola hablo del Barça. Es mucho más optimista que hace unos meses. Da gusto escuchar sus teorías.

Me saluda amablemente Carlos Godó y con Santi Nolla me citó para la final de Copa. Luego, me cruzo con la presidenta de Holaluz, Carlota Pi y con la directora de la Fundación del Sabadell, Sonia Mulero, de la cual todo el mundo habla bien. De salida, departo con uno de los tipos más simpáticos e informados de la ciudad. Me refiero, claro, a Jose Maria Xercavins. Conversé también con Javier Faus, que fue expresidente del Cercle, antes vicepresidente del Barça y ahora algunos le ven como el sucesor de Laporta. Por cierto, Laporta, tras el pase a semis, se exhibió como nunca. A su lado, siempre, un tipo que le ayuda mucho más de lo que la gente piensa. Se llama Alejandro Echevarría y es hermano del citado Álvaro. Finalmente, observo a otro hombre feliz. Jordi Tamayo, acaba de ser reelegido presidente de la Federación Catalana de Tenis y es el único representante español en la Federación internacional.

Mientras, observo muchos abrazos entre cargos del PSC a la vez que detecto que algunos de los ricos habituales han preferido ausentarse del ‘Godó’ por Semana Santa. Acabo con el presidente del club y el del Sabadell. A Jordi Cambra hay que felicitarle por el éxito del torneo y a Josep Oliu por su defensa del Sabadell ante la agresiva opa del BBVA. A los dos, se les nota orgullosos.