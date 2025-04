Discreción, alegría y llanto de Carmen Balcells

Estaba en medio de un gentío que viajaba a acompañar a Mario Vargas Llosa, el Nobel recientemente fallecido, que ya se encontraba en Estocolmo viviendo los prolegómenos de una de sus grandes alegrías como escritor y como persona. Carmen Balcells, su amiga, la agente que creyó en él, en su literatura, en el porvenir de su vida, miraba a los lados, buscando dónde posar su curiosidad y sus preguntas.

Algo pasó en ese instante largo que era el viaje de sus ojos, que en esa ocasión siguió en silencio la conversación e incluso el viaje. Debía tener la sensación, ya entonces y desde hacía tiempo, de que ese viaje podía truncarse justo cuando aquel Zabalita fuera a ser entronizado en Estocolmo. Una noticia más potente que la vida, debió pensar, habría de devolverla antes de tiempo a Barcelona.

En Estocolmo iban a estar, con ella, el equipo de mando de la Agencia Balcells. Allí vi, por ejemplo, a Gloria Gutiérrez, que llevaba en la mirada, seguramente, las mismas preocupaciones de aquella mujer que era capaz, entonces, antes y hasta el final, de ocuparse a la vez de la vida de los otros y de la propia, y además de la política, de la literatura, del porvenir, siempre del porvenir, de todo lo que le fuera imprescindible para estar al tanto.

Estaba al tanto, sobre todo, de sus amigos, y tenía una impresionante lista, aunque, como los grandes de su época, cuando no había ni wasap ni las rarezas que vinieron luego. Entre esos amigos los había díscolos o pesados, que creían que con haber escrito un libro ya merecían obtener réditos, o aquellos que eran Nobel, o Planeta o Alfaguara sin haberse acercado a la calidad que —en eso era implacable—, sobre todo, se pareciera al gusto radical de esta editora que había empezado su tarea cerca de Carlos Barral, que de esto sabía más que de la vida.

Aquella Carmen Balcells que viajaba en ese momento a Estocolmo era la que una vez me pidió un helicóptero de los de la vuelta ciclista para rescatar a su amiga, su mejor amiga, Nélida Piñón, atrapada en la nieve de Soria la noche de Navidad en que urgentemente se tenía que presentar en Barajas para volver a su casa en Río de Janeiro.

No daba órdenes Carmen, pero cualquier sugerencia era una orden, y ahí este periodista hizo lo que había que hacer: obedecerla. Cuando ya estaba el helicóptero listo para cumplir aquella temeraria misión, la propia Nélida había renunciado al viaje nocturno. Decidió dormir allí, igual que el chófer de Carmen, el taxista Dionisio, y aun así llegó a tiempo, entre la nieve, al avión que la trasladó a la Navidad de Brasil.

Nélida le dijo a Carmen tantos datos sobre el sitio estupendo donde dormiría que a la agente de los grandes no le quedó duda alguna de que su amiga iba a dormir en la parte más noble de un prostíbulo.

Todo lo arreglaba, todo la tenía alerta, en la familia, en la familia de sus amigos, en su alrededor. Una vez me llevó por toda la región de Barcelona porque ella quería escuchar, aunque de lejos, cómo tocaba el piano su nieta en el final de curso. A cualquiera que tuviera cerca le hacía encargos, a veces tan solo por tenerlo como compañía. Cuando llegó a Barcelona el féretro que transportó el cadáver de Manuel Vázquez Montalbán desde Bangkok, me pidió que la acompañara en el almuerzo. Se hizo colocar ante ella un enorme retrato de Manolo, y de vez en cuando lo miraba al tiempo que lo saludaba como si él estuviera tan cerca como siempre lo tuvo cuando la realidad no era la muerte.

A veces llamaba porque sí, y a veces lloraba. Era una mujer para todas las estaciones. Pero en ese momento del aeropuerto, en que yo la miraba mirar en medio de un gentío que iba con ella y en pos de Mario, algo en su semblante iba más allá de las preocupaciones que la convirtieron en la agente legendaria que convenció a Vargas Llosa de abandonar cualquier ocupación que no fuera la que luego abrazó: vivir para la literatura. Mario aceptó su propuesta, y acertó, y todos los años, y los días, de su vida, sintió que a él y a Patricia, su mujer, aquella maga les arregló las vidas.

Cuando ya las ceremonias de Estocolmo parecían cojas sin la presencia de Carmen, la agente literaria mejor del mundo, supimos que las obligaciones de su sensatez habían decretado una obligación: regresar a Barcelona. No estaba Carmen, no estaría. Su marido, aquel legendario Luis Pomares, el discreto hombre inteligente que veía cómo Carmen hacía de sus autores el mundo, había muerto en Barcelona.

Jamás vi a mujer tan elegante, en la tristeza y también en el dolor. Cuando ella murió, Eduardo Mendoza, que tiene esa elegancia ante la tristeza y el dolor, hizo en su honor un discurso tan perfecto como íntimo y verdadero. Ahora murió Mario. Cuántas cosas fueron alma y gratitud en esas vidas.